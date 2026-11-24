حمص-سانا
نظمت مديرية التربية والتعليم بمدرستَي سبيع رجوب والنهضة العربية للتعليم الأساسي في حي باب السباع، بمحافظة حمص فعاليات متنوعة بمناسبة يوم الطفل العالمي، شملت أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية بهدف تعريف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قدرتهم على التعبير عن آرائهم ومواهبهم ضمن بيئة مدرسية آمنة.
أكد رئيس دائرة الحماية والأنشطة في المديرية عماد العمر، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أهمية دعم الأطفال وحمايتهم، وتوفير الظروف الملائمة لتعلمهم ونموهم، باعتبارهم أساس بناء المجتمع، لافتاً إلى أن هذه الأنشطة تعزز التواصل معهم، وتتيح لهم مساحة للتعبير عن أفكارهم واهتماماتهم.
مساحة لمواهب الأطفال
أوضحت مديرة مدرسة سبيع رجوب، رشا زخور، أن الفعاليات تضمنت التعريف بحقوق الطفل، وتشجيع الطلاب على إبداء آرائهم والتعبير عن تطلعاتهم المستقبلية، وتعزيز وعيهم بأهمية العيش في بيئة آمنة لافتة إلى تفاعل الطلاب مع الأنشطة التي تنوعت بين العروض المسرحية والمسابقات والمناظرات.
وبينت المرشدة النفسية في مدرسة النهضة العربية، زهور أوجاق، أن الفعالية تضمنت معرضاً للرسومات والأعمال الفنية التي أعدها الأطفال، إلى جانب فقرات من الأناشيد والقصائد، بهدف إبراز مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، والتأكيد على حقهم في التعلم واللعب والتعبير عن آرائهم.
ويُحتفل بيوم الطفل العالمي في 20 تشرين الثاني من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وضمان حمايتهم ورعايتهم، وتوفير الظروف الملائمة لنموهم وتعليمهم ومشاركتهم في المجتمع.