حمص-سانا

نظمت مديرية التربية والتعليم بمدرستَي سبيع رجوب والنهضة العربية للتعليم الأساسي في حي باب السباع، بمحافظة ‏حمص فعاليات متنوعة بمناسبة يوم الطفل العالمي، شملت أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية بهدف تعريف الأطفال بحقوقهم ‏وواجباتهم، وتعزيز قدرتهم على التعبير عن آرائهم ومواهبهم ضمن بيئة مدرسية آمنة.‏

أكد رئيس دائرة الحماية والأنشطة في المديرية عماد العمر، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أهمية دعم الأطفال ‏وحمايتهم، وتوفير الظروف الملائمة لتعلمهم ونموهم، باعتبارهم أساس بناء المجتمع، لافتاً إلى أن هذه الأنشطة تعزز ‏التواصل معهم، وتتيح لهم مساحة للتعبير عن أفكارهم واهتماماتهم.‏

مساحة لمواهب الأطفال ‏

أوضحت مديرة مدرسة سبيع رجوب، رشا زخور، أن الفعاليات تضمنت التعريف بحقوق الطفل، وتشجيع الطلاب على ‏إبداء آرائهم والتعبير عن تطلعاتهم المستقبلية، وتعزيز وعيهم بأهمية العيش في بيئة آمنة لافتة إلى تفاعل الطلاب مع ‏الأنشطة التي تنوعت بين العروض المسرحية والمسابقات والمناظرات.

وبينت المرشدة النفسية في مدرسة النهضة العربية، زهور أوجاق، أن الفعالية تضمنت معرضاً للرسومات والأعمال الفنية ‏التي أعدها الأطفال، إلى جانب فقرات من الأناشيد والقصائد، بهدف إبراز مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، والتأكيد على ‏حقهم في التعلم واللعب والتعبير عن آرائهم.‏

‏ ويُحتفل بيوم الطفل العالمي في 20 تشرين الثاني من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وضمان حمايتهم ‏ورعايتهم، وتوفير الظروف الملائمة لنموهم وتعليمهم ومشاركتهم في المجتمع.‏