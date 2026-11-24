إدلب-سانا

افتتحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة إدلب اليوم الثلاثاء محطة مياه الناجية في منطقة بداما بريف إدلب ‏الغربي، بعد إعادة تأهيلها وتشغيلها بالطاقة الشمسية، لتأمين مياه الشرب لأكثر من 45 ألف نسمة، وتخفيف معاناة السكان ‏وتشجيع عودة المهجرين بالمخيمات الى مناطقهم الأصلية.‏

أوضح مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إدلب إبراهيم اليماني في تصريح لـ سانا، أن المشروع نُفذ ‏بالتعاون مع منظمة “أكتد” والمجتمع المحلي، وتضمن تركيب منظومة طاقة شمسية باستطاعة 235 كيلوواط لتشغيل ‏بئرين بغزارة تقارب 100 متر مكعب في الساعة، إضافة إلى مضخة أفقية.‏

وبيّن أن المرحلة الأولى تشمل قرية الناجية وأجزاء من بداما، والضخ إلى محطة فرعية تغذي مرعند والكندة والرويسة ‏ومزارع مجاورة، على أن تتوسع الخدمة مستقبلاً.‏

تشغيل المحطة يسهم بعودة الاهالي

أكد مدير منطقة جسر الشغور عبدالرزاق علوش في تصريح مماثل، أن المحطة تم ترميمها بالكامل، وستسهم في خدمة ‏قرى الناجية ومرعند والكندة وأجزاء من بداما وحارة النهر والرويسة والسويدية، وتهيئة الظروف لعودة الأهالي وإعادة ‏إعمار مناطقهم.‏

وأشار مسؤول المكتب الفني في الناجية محمد حمادين إلى أن غياب المياه كان يجبر الأهالي على الاعتماد على الصهاريج ‏المكلفة.‏

وأوضح أحمد عبدالكريم بكور، من أهالي البلدة، أن تخريب البنية التحتية خلال سنوات الحرب تسبب بانقطاع المياه، وأن ‏إعادة تأهيل المحطة يخفف أعباء شراء المياه من الصهاريج وتشجع السكان على العودة.‏

ويأتي المشروع ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في ريف إدلب الغربي، وتوظيف الطاقة الشمسية لتأمين ‏مياه الشرب بصورة مستدامة، وتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز عودة الأهالي من المخيمات إلى قراهم.‏