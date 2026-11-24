إدلب-سانا
افتتحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة إدلب اليوم الثلاثاء محطة مياه الناجية في منطقة بداما بريف إدلب الغربي، بعد إعادة تأهيلها وتشغيلها بالطاقة الشمسية، لتأمين مياه الشرب لأكثر من 45 ألف نسمة، وتخفيف معاناة السكان وتشجيع عودة المهجرين بالمخيمات الى مناطقهم الأصلية.
أوضح مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إدلب إبراهيم اليماني في تصريح لـ سانا، أن المشروع نُفذ بالتعاون مع منظمة “أكتد” والمجتمع المحلي، وتضمن تركيب منظومة طاقة شمسية باستطاعة 235 كيلوواط لتشغيل بئرين بغزارة تقارب 100 متر مكعب في الساعة، إضافة إلى مضخة أفقية.
وبيّن أن المرحلة الأولى تشمل قرية الناجية وأجزاء من بداما، والضخ إلى محطة فرعية تغذي مرعند والكندة والرويسة ومزارع مجاورة، على أن تتوسع الخدمة مستقبلاً.
تشغيل المحطة يسهم بعودة الاهالي
أكد مدير منطقة جسر الشغور عبدالرزاق علوش في تصريح مماثل، أن المحطة تم ترميمها بالكامل، وستسهم في خدمة قرى الناجية ومرعند والكندة وأجزاء من بداما وحارة النهر والرويسة والسويدية، وتهيئة الظروف لعودة الأهالي وإعادة إعمار مناطقهم.
وأشار مسؤول المكتب الفني في الناجية محمد حمادين إلى أن غياب المياه كان يجبر الأهالي على الاعتماد على الصهاريج المكلفة.
وأوضح أحمد عبدالكريم بكور، من أهالي البلدة، أن تخريب البنية التحتية خلال سنوات الحرب تسبب بانقطاع المياه، وأن إعادة تأهيل المحطة يخفف أعباء شراء المياه من الصهاريج وتشجع السكان على العودة.
ويأتي المشروع ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في ريف إدلب الغربي، وتوظيف الطاقة الشمسية لتأمين مياه الشرب بصورة مستدامة، وتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز عودة الأهالي من المخيمات إلى قراهم.