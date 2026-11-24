اللاذقية-سانا
بحثت المديرية العامة للموانئ في اللاذقية واقع الصيد البحري وأبرز التحديات التي تواجه الصيادين، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، في المركز الثقافي بالمدينة، وسط مطالب بتحسين ظروف العمل، وتأمين مواقع صيد آمنة، وإعادة تنظيم الصيد ضمن المرفأ.
وركّزت مداخلات الصيادين على إتاحة الصيد في الحوض البحري ما يوفّر مواقع آمنة ومناسبة، ويجنبهم مخاطر تسلق الصخور والوصول إلى أماكن وعرة تفتقر إلى متطلبات السلامة، وإعادة السماح بالصيد ضمن المرفأ في مواقع محددة ومعزولة عن حركة التحميل والتفريغ، وفق ضوابط تنظيمية يلتزم بها الصيادون.
وأوضح مدير مديرية المصائد والرخص في المديرية، غيث كلية، في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع أتاح الاستماع مباشرة إلى مشكلات الصيادين والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكداً العمل على إيجاد الحلول المناسبة بالسرعة الممكنة.
من جانبه، لفت صياد القصبة بارع علي في تصريح مماثل إلى أن صعوبة الوصول إلى مواقع الصيد تشكل خطراً متزايداً على الصيادين، ولا سيما أن معظمهم ذوو أعمار كبيرة في ظل غياب وسائل الحماية من مخاطر الانزلاق والسقوط والأمواج، معتبراً أن تنظيم الصيد داخل المرفأ من شأنه توفير بيئة أكثر أماناً لممارسة المهنة.
يذكر أن الاجتماع عُقد بالتنسيق مع الهيئة العامة للثروة السمكية واتحادي العمال والفلاحين في المحافظة والمديريات المختصة، في إطار بحث مطالب الصيادين والاستماع إلى مقترحاتهم، تمهيداً لمعالجة الصعوبات التي تواجههم وتحسين واقع العمل في قطاع الصيد البحري.