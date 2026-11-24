اللاذقية-سانا‏

بحثت المديرية العامة للموانئ في اللاذقية واقع الصيد البحري وأبرز التحديات التي تواجه الصيادين، خلال اجتماع اليوم ‏الثلاثاء، في المركز الثقافي بالمدينة، وسط مطالب بتحسين ظروف العمل، وتأمين مواقع صيد آمنة، وإعادة تنظيم الصيد ‏ضمن المرفأ.‏

وركّزت مداخلات الصيادين على إتاحة الصيد في الحوض البحري ما يوفّر مواقع آمنة ومناسبة، ويجنبهم مخاطر تسلق ‏الصخور والوصول إلى أماكن وعرة تفتقر إلى متطلبات السلامة، وإعادة السماح بالصيد ضمن المرفأ في مواقع محددة ‏ومعزولة عن حركة التحميل والتفريغ، وفق ضوابط تنظيمية يلتزم بها الصيادون.‏

وأوضح مدير مديرية المصائد والرخص في المديرية، غيث كلية، في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع أتاح الاستماع مباشرة إلى ‏مشكلات الصيادين والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكداً العمل على إيجاد الحلول المناسبة بالسرعة الممكنة.‏

من جانبه، لفت صياد القصبة بارع علي في تصريح مماثل إلى أن صعوبة الوصول إلى مواقع الصيد تشكل خطراً متزايداً ‏على الصيادين، ولا سيما أن معظمهم ذوو أعمار كبيرة في ظل غياب وسائل الحماية من مخاطر الانزلاق والسقوط والأمواج، ‏معتبراً أن تنظيم الصيد داخل المرفأ من شأنه توفير بيئة أكثر أماناً لممارسة المهنة.‏

يذكر أن الاجتماع عُقد بالتنسيق مع الهيئة العامة للثروة السمكية واتحادي العمال والفلاحين في المحافظة والمديريات ‏المختصة، في إطار بحث مطالب الصيادين والاستماع إلى مقترحاتهم، تمهيداً لمعالجة الصعوبات التي تواجههم وتحسين ‏واقع العمل في قطاع الصيد البحري.‏