التنسيق السوري العراقي.. تعاون أمني يعزز الاستقرار ويفتح آفاق الشراكة الاقتصادية

دمشق-بغداد-سانا‏

يشكل تعزيز التعاون الأمني بين سوريا والعراق ركيزة لتطوير العلاقات الثنائية، في ظل التحديات المرتبطة بأمن ‏الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب، وما يتيحه التنسيق بين المؤسسات المعنية من فرص لتوسيع التعاون الاقتصادي ‏والتجاري، ولا سيما في مجالات نقل النفط وحركة البضائع والاستفادة من الموانئ السورية.‏

وتعكس المباحثات التي أجراها الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارته لدمشق في ‌‏28 تشرين الأول الماضي، اهتمام البلدين بتطوير هذا التعاون، إذ تناولت تعزيز التنسيق الأمني على الحدود المشتركة، ‏وتبادل المعلومات، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ومعالجة التوترات القائمة، وترتيبات زيارة وفد ‏أمني عراقي رفيع إلى سوريا.‏

وأكد الرئيس الشرع، في مقابلة مع قناة دجلة العراقية، وجود تنسيق أمني عالٍ بين البلدين، مشيراً إلى أن الحدود ‏السورية العراقية تشهد استقراراً وأماناً، وأن التواصل مستمر لمعالجة أي ملاحظات أو مخاوف تتعلق بأمنها. كما ‏أوضح أن توحيد السلاح وحصره بيد الدولة شكّلا نهجاً واضحاً منذ الأيام الأولى، بما أسهم في معالجة المخاوف العراقية ‏المرتبطة بتعدد الفصائل المسلحة واحتمال تبني بعضها أجندات مختلفة.‏

التنسيق الميداني.. تعزيز السيطرة على الحدود

يمتد الشريط الحدودي بين سوريا والعراق لأكثر من 600 كيلومتر، ما يجعل تأمينه تحدياً يتطلب تعاوناً مستمراً، ولا ‏سيما في مواجهة نشاط تنظيم “داعش” الإرهابي والتهريب.‏

وأكد قائد قوات الحدود العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، في آذار الماضي، وجود تنسيق بين القوات ‏العراقية والسورية لتأمين المنافذ، مشيراً إلى أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة، وأن مستوى ضبطها في أفضل ‏حالاته، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.‏

وتواصل التنسيق خلال تموز الماضي، مع بحث وفد من وزارة الدفاع السورية مع قيادة قوات الحدود العراقية تعزيز ‏إجراءات ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وتطوير تبادل المعلومات وقنوات الاتصال بين القيادات الميدانية.‏

كما اتفق البلدان في 29 حزيران 2026 على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك، خلال مباحثات وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في دمشق، لمتابعة ‏التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مختلف المجالات.‏

ورأى رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري، في تصريح لـ سانا، أن تعزيز القرار السياسي والأمني في ‏البلدين يفتح المجال أمام شراكة استراتيجية لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب ومنع انتقال التوترات، مشيراً ‏إلى إمكانية تطوير التنسيق عبر غرف أمنية وعسكرية واستخباراتية مشتركة.‏

من جهته، قال الأكاديمي والباحث السياسي علاء مصطفى في تصريح مماثل: إن التعاون بين بغداد ودمشق بدأ ينعكس ‏إيجاباً على الأرض، موضحاً أن العراق يعتمد منظومة أمنية تشمل الكاميرات الحرارية والثكنات الثابتة والدوريات ‏والطيران الحربي والمسيّر، بما يعزز قدرته على ضبط الحدود، وأن التنسيق مع الجانب السوري يدعم هذه الجهود.‏

وأضاف مصطفى أن الاستقرار الأمني يصب في مصلحة البلدين، ويدعم حركة القوافل التجارية ونقل النفط والمشتقات ‏النفطية، مشيراً إلى أن استمرار حركة الناقلات النفطية من العراق باتجاه بانياس يعكس أهمية هذا الاستقرار في دعم ‏المصالح الاقتصادية المشتركة.‏

حصر السلاح.. تقاطع التحديات السورية والعراقية

ويبرز ملف حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أحد الملفات الأساسية لتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وترسيخ مرجعية ‏القرار الأمني، رغم اختلاف الظروف التي تحكم التجربتين السورية والعراقية.‏

ورأى الشمري أن التقاطع بين التجربتين يعكس توجهاً نحو إعادة بناء الدولة الوطنية وتعزيز احتكارها استخدام القوة ‏وقرار الحرب والسلم، باعتبار ذلك أساساً لترسيخ السيادة والاستقرار السياسي والأمني.‏

وأشار إلى أن سوريا حققت تقدماً كبيراً خلال فترة قياسية في توحيد القوى المسلحة ودمج الفصائل ضمن مؤسستي ‏الدفاع والداخلية، وإنهاء تعدد مراكز القوة المسلحة، في إطار تفاهمات داخلية تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وإعادة بناء ‏المؤسسة العسكرية الوطنية.‏

وفي العراق، اتجهت الحكومة إلى اعتماد مقاربة تدريجية لمعالجة ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة، وأعلنت خطة ‏لحصره بيد الدولة حددت 30 حزيران 2027 موعداً نهائياً لتنفيذ خارطة الطريق.‏

وتأتي الخطة في ظل مفاوضات مع فصائل مسلحة، أعلنت بعضها موافقتها على تسليم السلاح، بينما تمسكت أخرى به ‏أو أبدت تحفظات على العملية.‏

وحذر الشمري من أن نجاح المسار العراقي لا يزال غير محسوم، في ظل تأثيرات إيران وحلفائها، مشيراً إلى أن تعدد ‏القوى المسلحة يضعف سلطة المؤسسات الرسمية، ويحد من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات الحرب والسلم بصورة ‏مستقلة.‏

وأضاف أن التجربة العراقية أكثر تعقيداً نتيجة تداخل بعض الفصائل المسلحة مع النظام السياسي والمؤسسات الرسمية، ‌‌‏فضلاً عن الضغوط الإيرانية، بينما تواجه سوريا تحديات إعادة بناء مؤسسة عسكرية وطنية بعد سنوات من الصراع، ‌‌‏وأحرزت تقدماً في هذا المسار.‏

ويعكس اختلاف التجربتين طبيعة التحديات التي تواجه البلدين في تعزيز مرجعية المؤسسات الرسمية، وترسيخ ‏الاستقرار الداخلي، بما ينعكس على أمن الحدود والتعاون الإقليمي.‏

‏”داعش”.. تراجع التهديدات واستمرار المخاطر‏

أكد الرئيس أحمد الشرع أن تهديدات تنظيم “داعش” الإرهابي تراجعت تدريجياً مقارنة بمراحل سابقة، من دون ‏الوصول إلى حالة من الاطمئنان الكامل، مشدداً على أهمية التعاون بين سوريا والعراق لمواجهة التنظيمات المتطرفة.‏

ويكتسب التنسيق أهمية إضافية مع نقل معتقلين من التنظيم من الأراضي السورية إلى العراق، وما يطرحه ذلك من ‏تحديات تتصل بإدارة ملف المعتقلين ومنع عودة نشاط التنظيم، الأمر الذي يتطلب استمرار تبادل المعلومات والتعاون ‏بين الأجهزة المعنية في البلدين.‏

الاستقرار الأمني.. مدخل للتعاون الاقتصادي

يمثل التعاون الاقتصادي أحد أبرز المسارات التي يمكن أن تستفيد من تطور العلاقات السورية العراقية، ولا سيما نقل ‏النفط العراقي عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط، بما يتيح للعراق الاستفادة من الموانئ السورية ويوفر فرصاً ‏لتوسيع حركة التجارة والنقل.‏

ورأى مصطفى أن حديث الرئيس الشرع يعكس توجهاً نحو تأسيس شراكة اقتصادية بين سوريا والعراق، في إطار ‏توافق سياسي أوسع يحظى برعاية أمريكية.‏

وأشار إلى أن تطوير خط نقل النفط من العراق إلى بانياس يمكن أن يوفر منفذاً بحرياً للعراق على البحر المتوسط، ‏ويفتح آفاقاً لتوسيع حركة التجارة ونقل البضائع من الخليج عبر سوريا، لافتاً إلى أن المشاريع الاقتصادية المشتركة ‏توفر مصالح متبادلة تدعم الاستقرار وتساعد سوريا على تجاوز تداعيات سنوات الحرب.‏

من جهته، رأى الشمري أن تطوير التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين يسهم في حماية الأمن القومي السوري ‏ومنع انتقال التهديدات، ويمهد لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، ولا سيما عبر الموانئ السورية لتصدير النفط ‏العراقي إلى البحر المتوسط.‏

ويفتح تطور التنسيق بين دمشق وبغداد المجال أمام شراكة تتجاوز معالجة التحديات الأمنية المباشرة إلى مشاريع النقل ‏والطاقة والتجارة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والتنمية في البلدين.‏