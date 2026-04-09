مباحثات سورية تركية في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي

إسطنبول-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع مسؤولي مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى السوق السورية.

وخلال اللقاء الذي عُقد بين الجانبين في إسطنبول اليوم الخميس، بحضور السفير التركي في سوريا نوح يلماز؛ أكد الشعار أهمية بناء شراكات استراتيجية تدعم تنشيط القطاع الصناعي وتطوير بيئة الأعمال.

بدوره أبدى الجانب التركي اهتمامه باستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية.

ووقعت سوريا وتركيا أول أمس الثلاثاء اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، وذلك في ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين في مدينة إسطنبول.

وكان وفد اقتصادي سوري برئاسة الوزير الشعار وصل إلى إسطنبول الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية – التركية المشتركة (JETCO)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.