وزارة التربية تدعو أهالي الطلاب إلى توفير بيئة هادئة وداعمة خلال امتحانات الشهادات العامة

دمشق-سانا

دعت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء أهالي طلاب الشهادات العامة لدورة عام 2026 إلى توفير أجواء من الهدوء والدعم النفسي لأبنائهم، خلال فترة الامتحانات، بما يسهم في تعزيز تركيزهم ورفع جاهزيتهم النفسية والأكاديمية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن دور الأسرة يشكل عاملاً أساسياً في نجاح الطالب، إلا أن بعض الممارسات الشائعة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها المبالغة في إظهار القلق والتوتر، أو تكرار مرافقة الأبناء إلى المراكز الامتحانية بطريقة قد توحي لهم بوجود حالة استثنائية وضغط نفسي إضافي.

وأكدت الوزارة ضرورة تجنب الإكثار من التعليمات والتنبيهات أثناء التوجه إلى الامتحان، مثل التركيز المتكرر على الوقت أو الخط أو عدم مغادرة القاعة مبكراً، وكذلك العبارات التي تحمل الطالب أعباء نفسية كبيرة من قبيل أن مستقبله يتوقف على امتحان واحد، لما تسببه من توتر وقلق قد يؤثران في أدائه.

كما نبهت إلى أن المبالغة في التذكير بالفصول الدراسية والأسئلة المتوقعة أو التأكيد المستمر على أهمية بعض المحاور قبل دخول الامتحان مباشرة قد تؤدي إلى التشوش الذهني وإضعاف التركيز، في وقت يحتاج فيه الطالب إلى أكبر قدر من الهدوء والاستقرار النفسي.

وشددت الوزارة على أن التوتر الذي يظهر على الأهل من خلال تعابير الوجه أو لغة الجسد قد ينتقل إلى الأبناء بما يعرف بالعدوى النفسية، الأمر الذي ينعكس سلباً على ثقتهم بأنفسهم أثناء الامتحان.

وختمت الوزارة بالتأكيد بأن أفضل ما يمكن أن يقدمه الأهل لأبنائهم خلال هذه المرحلة هو الدعم المعنوي والثقة بقدراتهم، وتهيئة بيئة أسرية مطمئنة تساعدهم على استثمار جهودهم وتحقيق أفضل النتائج.

وكانت قد استكملت وزارة التربية والتعليم السورية تجهيز 2318 مركزاً ‏امتحانياً في مختلف المحافظات، استعداداً لانطلاق امتحانات ‌‏الشهادات العامة لدورة عام 2026، والتي يتقدم إليها أكثر من 832 ‏ألف طالب وطالبة من مرحلتي التعليم الأساسي ‏والثانوي‎.‎

يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ ‏يوم غد الخميس، فيما تنطلق امتحانات ‌‏الشهادة ‏الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية ‏الشرعية والمهنية، في السادس من شهر حزيران الجاري.‎