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التعليم العالي تعلّق الدوام في جامعات المحافظات الشرقية غداً الخميس

وزير التعليم العالي مروان الحلبي 1 860x573 1 التعليم العالي تعلّق الدوام في جامعات المحافظات الشرقية غداً الخميس
وزير التعليم العالي السوري-سانا

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تعليق الدوام في جميع الجامعات العامة والخاصة بمحافظات دير الزور والحسكة والرقة، يوم غد الخميس الموافق 29 تشرين الأول، لمدة يوم واحد فقط.

وأوضح الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء أن القرار يأتي نظراً للأحوال الجوية السائدة في هذه المحافظات، وحرصاً على سلامة الطلاب.

وتشهد محافظات الرقة والحسكة ودير الزور هطلات مطرية رعدية تترافق مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، نتيجة حالة الاضطراب الجوي التي تشهدها سوريا حالياً، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.

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