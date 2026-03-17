الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو صحو بشكل عام.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو غائماً جزئياً في المناطق الشمالية والشمالية الغربية والجزيرة، مع بقاء فرصة لهطل زخات خفيفة وعشوائية من المطر في تلك المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على المناطق الجنوبية والبادية، وشمالية غربية في المنطقة الشرقية، ومتقلبة في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، ويكون البحر متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً إلى باردٍ في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من حدوث الصقيع فيها، وتشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الشمالية

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق8 /17
ريف دمشق-القلمون1/ 12
القنيطرة7/15
درعا8/19
السويداء6/17
حمص9/18
حماة10/19
اللاذقية14/19
طرطوس15/20
حلب6/17
إدلب5/15
دير الزور8/21
الرقة7/19
الحسكة7/17
