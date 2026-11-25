ريف دمشق-سانا‏

تنطلق غداً الخميس في نادي الفروسية المركزي بالديماس في ريف دمشق منافسات ‏بطولة النصر الدولية لقفز الحواجز، بمشاركة فرسان يتنافسون ضمن فئات وارتفاعات ‏مختلفة، وسط استعدادات فنية مكثفة.

‏وتُفتتح المنافسات بمباريات فئة “سمول تور” على حواجز بارتفاع 110 سم، تليها فئة ‌‏”ميديوم تور” بارتفاع 120 سم، ثم فئة “بيغ تور” بارتفاع 130 سم.‏

وشهدت الفترة الماضية إقامة بطولات محلية نظَّمها الاتحاد العربي السوري للفروسية، ‏بهدف رفع جاهزية الفرسان وتحضيرهم للبطولة، كان آخرها البطولة التي أقيمت في ‏الثالث عشر من الشهر الجاري.‏

وفي إطار التحضيرات، أعلن الاتحاد العربي السوري للفروسية عبر صفحته على ‏فيسبوك، استقدام المدرب الألماني بيتر راينر للإشراف على الجوانب الفنية للفرسان ‏والمدربين، ومتابعة استعداداتهم للمشاركة في بطولة النصر الدولية لقفز الحواجز، ‏وذلك ضمن جهود الارتقاء بالمستوى الفني وتعزيز الجاهزية للاستحقاقات الرياضية.‏

وتُختتم البطولة يوم الأحد المقبل، بإقامة مباريات فئات “سمول تور” و”ميديوم تور” ‏و”بيغ تور”، على حواجز بارتفاعات 120 و130 و140 سم على التوالي.‏