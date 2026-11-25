ريف دمشق-سانا
تنطلق غداً الخميس في نادي الفروسية المركزي بالديماس في ريف دمشق منافسات بطولة النصر الدولية لقفز الحواجز، بمشاركة فرسان يتنافسون ضمن فئات وارتفاعات مختلفة، وسط استعدادات فنية مكثفة.
وتُفتتح المنافسات بمباريات فئة “سمول تور” على حواجز بارتفاع 110 سم، تليها فئة ”ميديوم تور” بارتفاع 120 سم، ثم فئة “بيغ تور” بارتفاع 130 سم.
وشهدت الفترة الماضية إقامة بطولات محلية نظَّمها الاتحاد العربي السوري للفروسية، بهدف رفع جاهزية الفرسان وتحضيرهم للبطولة، كان آخرها البطولة التي أقيمت في الثالث عشر من الشهر الجاري.
وفي إطار التحضيرات، أعلن الاتحاد العربي السوري للفروسية عبر صفحته على فيسبوك، استقدام المدرب الألماني بيتر راينر للإشراف على الجوانب الفنية للفرسان والمدربين، ومتابعة استعداداتهم للمشاركة في بطولة النصر الدولية لقفز الحواجز، وذلك ضمن جهود الارتقاء بالمستوى الفني وتعزيز الجاهزية للاستحقاقات الرياضية.
وتُختتم البطولة يوم الأحد المقبل، بإقامة مباريات فئات “سمول تور” و”ميديوم تور” و”بيغ تور”، على حواجز بارتفاعات 120 و130 و140 سم على التوالي.