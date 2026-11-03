الإدارة المحلية والبيئة تطلق ورشة تعريفية حول نظم الإدارة والجودة

دمشق-سانا
أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الثلاثاء ورشة تعريفية بعنوان “مدخل إلى نظم الإدارة والجودة”، بالتعاون مع المركز السوري لخبراء الآيزو، وبمشاركة عدد من الكوادر الإدارية والفنية المعنية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن الورشة تأتي في إطار خطتها الرامية إلى تحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر، حيث تناولت المفاهيم الأساسية لنظم إدارة الجودة، وأهمية المواصفة الدولية ISO 9001 في تطوير الإجراءات، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما يسهم في الارتقاء بجودة العمل والخدمات المقدمة.
وتستمر الورشة على مدى ثلاثة أيام، لتكون الأولى ضمن سلسلة من الورش التعريفية المتخصصة التي تتضمن موضوعات نظم الإدارة البيئية وكفاءة المختبرات وفق المعايير الدولية.
ولفتت الوزارة إلى أن الورشة تسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية وتبني أفضل الممارسات الإدارية والبيئية، بما يواكب متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا على أسس أكثر كفاءة واستدامة.
ويُعد نظام الآيزو ISO من أبرز الأنظمة والمعايير الدولية التي تهدف إلى تطوير أداء المؤسسات والشركات والجهات الحكومية، ورفع كفاءتها الإدارية والفنية، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات، وتعزيز قدرتها على العمل وفق أسس ومعايير موحدة ومعترف بها دولياً.