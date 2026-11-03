الإدارة المحلية والبيئة تطلق ورشة تعريفية حول نظم الإدارة والجودة

دمشق-سانا ‏

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الثلاثاء ورشة تعريفية بعنوان “مدخل إلى نظم ‏الإدارة والجودة”، بالتعاون مع المركز السوري لخبراء الآيزو، وبمشاركة عدد من ‏الكوادر الإدارية والفنية المعنية في الوزارة.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن الورشة تأتي في إطار خطتها الرامية إلى ‏تحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر، حيث تناولت المفاهيم الأساسية لنظم ‏إدارة الجودة، وأهمية المواصفة الدولية ‏ISO 9001‌‏ في تطوير الإجراءات، وتوضيح ‏المسؤوليات، وتعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما يسهم في ‏الارتقاء بجودة العمل والخدمات المقدمة.‏

وتستمر الورشة على مدى ثلاثة أيام، لتكون الأولى ضمن سلسلة من الورش التعريفية ‏المتخصصة التي تتضمن موضوعات نظم الإدارة البيئية وكفاءة المختبرات وفق ‏المعايير الدولية.‏

ولفتت الوزارة إلى أن الورشة تسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية وتبني أفضل ‏الممارسات الإدارية والبيئية، بما يواكب متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في ‏سوريا على أسس أكثر كفاءة واستدامة.‏

ويُعد نظام الآيزو ‏ISO‏ من أبرز الأنظمة والمعايير الدولية التي تهدف إلى تطوير أداء ‏المؤسسات والشركات والجهات الحكومية، ورفع كفاءتها الإدارية والفنية، وتحسين جودة ‏الخدمات والمنتجات، وتعزيز قدرتها على العمل وفق أسس ومعايير موحدة ومعترف ‏بها دولياً.‏