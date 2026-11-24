الحسكة-سانا
أنجزت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، بالتعاون مع منظمة كير الإنسانية، تنفيذ شبكة مياه شرب في القرى المحيطة بمحطة مياه تل أذان في ريف بلدة تل براك الشمالي، بهدف تأمين المياه لنحو 6 آلاف نسمة، والحد من اعتماد الأهالي على الصهاريج الخاصة.
خطوط مياه بطول 2650 متراً
أوضح مدير عام الشركة فرحان العويس، لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية باشرت تنفيذ المشروع نهاية أيلول الماضي، بهدف إيصال مياه الشرب النظيفة إلى منازل الأهالي في القرى المحيطة بالمحطة عبر شبكة توزيع فرعية.
وبيّن العويس أن الأعمال شملت مدّ خط رئيسي بطول 2400 متر وقطر 110 ملم، وخط فرعي بطول 250 متراً وقطر 90 ملم، إضافةً إلى تركيب 12 شجرة توزيع، مشيراً إلى أن الشبكة دخلت الخدمة، وأصبحت المياه تصل إلى الأهالي في المنطقة.
وأكّد حرص الشركة على مواصلة تنفيذ مشاريع مياه الشرب في المناطق الريفية، وصيانة الشبكات القائمة، ولا سيما التوسع في إنشاء محطات التحلية في المناطق التي تفتقر إلى مصادر مياه صالحة للشرب، ومتابعة صيانة آبار مياه الشرب الريفية في مختلف أنحاء المحافظة.
وتتبع محطة مياه تل أذان لمشروع مياه تل براك، وتضم ثماني آبار وثلاث مضخات أفقية، وتؤمّن مياه الشرب لبلدة تل براك والتجمعات السكانية المحيطة بها، إضافةً إلى منهل لتعبئة الصهاريج ونقل المياه إلى التجمعات البعيدة عن الشبكة.
وكانت الشركة أعادت خلال تشرين الثاني الجاري، ثلاث آبار إلى الخدمة، بئران بمنطقة تل حميس بريف القامشلي، وبئرٌ بقرية الرشيدية بريف مدينة الدرباسية، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة الفنية اللازمة ووضعها في الاستثمار، بما يسهم في تحسين توافر المياه للأهالي.
كما أنجزت في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي أعمال صيانة ثلاث آبار لمياه الشرب في ريف المحافظة، بئران في ناحية الجوادية، وبئرٌ في قرية ذبانة.