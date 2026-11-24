الحسكة-سانا

أنجزت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، بالتعاون مع منظمة كير الإنسانية، تنفيذ شبكة ‏مياه شرب في القرى المحيطة بمحطة مياه تل أذان في ريف بلدة تل براك الشمالي، بهدف تأمين المياه لنحو 6 آلاف نسمة، ‏والحد من اعتماد الأهالي على الصهاريج الخاصة.‏

خطوط مياه بطول 2650 متراً

أوضح مدير عام الشركة فرحان العويس، لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية باشرت تنفيذ المشروع نهاية أيلول ‏الماضي، بهدف إيصال مياه الشرب النظيفة إلى منازل الأهالي في القرى المحيطة بالمحطة عبر شبكة توزيع فرعية.‏

وبيّن العويس أن الأعمال شملت مدّ خط رئيسي بطول 2400 متر وقطر 110 ملم، وخط فرعي بطول 250 متراً وقطر ‌‏90 ملم، إضافةً إلى تركيب 12 شجرة توزيع، مشيراً إلى أن الشبكة دخلت الخدمة، وأصبحت المياه تصل إلى الأهالي في ‏المنطقة.‏

وأكّد حرص الشركة على مواصلة تنفيذ مشاريع مياه الشرب في المناطق الريفية، وصيانة الشبكات القائمة، ولا سيما التوسع ‏في إنشاء محطات التحلية في المناطق التي تفتقر إلى مصادر مياه صالحة للشرب، ومتابعة صيانة آبار مياه الشرب الريفية ‏في مختلف أنحاء المحافظة.‏

وتتبع محطة مياه تل أذان لمشروع مياه تل براك، وتضم ثماني آبار وثلاث مضخات أفقية، وتؤمّن مياه الشرب لبلدة تل ‏براك والتجمعات السكانية المحيطة بها، إضافةً إلى منهل لتعبئة الصهاريج ونقل المياه إلى التجمعات البعيدة عن الشبكة.‏

وكانت الشركة أعادت خلال تشرين الثاني الجاري، ثلاث آبار إلى الخدمة، بئران بمنطقة تل حميس بريف القامشلي، وبئرٌ ‏بقرية الرشيدية بريف ‏مدينة الدرباسية، وذلك بعد ‏استكمال أعمال الصيانة الفنية اللازمة ووضعها في الاستثمار، بما يسهم ‏في تحسين ‏توافر المياه للأهالي.‏

كما أنجزت في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي أعمال صيانة ثلاث آبار لمياه الشرب في ريف المحافظة، ‏بئران في ناحية الجوادية، وبئرٌ في قرية ذبانة.‏