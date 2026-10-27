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فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت ‏المدعوم

2G0A8849 فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت ‏المدعوم
جرارات تحرث الأراضي الزراعية في الحقول- الرقة - سانا

الرقة-سانا

أكد عدد من فلاحي محافظة الرقة أن قرار اتحاد الفلاحين في المحافظة ‏الذي حدد تكلفة حراثة الدونم بأكثر من 200 ألف ليرة لا يتناسب مع ‏أوضاعهم المعيشية والأعباء المالية التي يواجهونها مع بداية الموسم ‏الزراعي، مطالبين بإعادة النظر فيها وتأمين المازوت المدعوم للجرارات ‏الزراعية.‏

وأعرب فلاحون عن استيائهم من التسعيرة الجديدة، مشددين على ‏أنها تشكل ‏عبئاً إضافياً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وصعوبة ‏تأمين ‏مستلزماته، حيث رأى مصطفى المحمود، أن تكلفة الحراثة المحددة بأكثر من ‌‏200 ‏ألف ليرة مرتفعة مقارنة بالقدرة المالية للفلاحين، ولا سيما أن بعض ‌‏الأراضي يحتاج إلى أكثر من مرحلة للحراثة، ما يزيد التكلفة الإجمالية ‌‏للموسم.‏‏

خالد عبدالله الحسين مزارع من ريف الرقة الشمالي فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت ‏المدعوم

من جهته، أشار الفلاح خالد الحسين إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات ‌‏وأجور النقل يزيدان صعوبة تحمل تكاليف الحراثة، مطالباً بخفض التسعيرة ‌‏مراعاةً لظروف الفلاحين ومتطلبات الموسم الزراعي الجديد.‏

‏ ‏ودعا الفلاح علاش الشيخ الجهات المعنية إلى التدخل لتأمين المازوت ‌‏المدعوم للجرارات العاملة في القطاع الزراعي، ما يسهم في تخفيف الأعباء ‌‏عن الفلاحين والحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج.‏

‏الاتحاد: تحديد التسعيرة وفق دراسة ميدانية

‏أوضح رئيس اتحاد الفلاحين في الرقة عبد الله العبد الله، في تصريح لمراسل ‏سانا اليوم الثلاثاء، أن تحديد التسعيرة جاء في ظل عدم تلقي جمعيات ‏الاتحاد أي دعم مالي خارجي، واضطرارها لشراء المازوت بالسعر الحر ‏البالغ نحو 17,500 ليرة لليتر الواحد.‏‏ ‏

عبدالله العبدالله رئيس اتحاد فلاحي الرقة فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت ‏المدعوم

وبيّن العبد الله أن الاتحاد أجرى دراسة ميدانية لتحديد التكلفة الفعلية للحراثة، ‏شملت عينة من الأراضي بمساحة 10 دونمات، مع احتساب تكاليف ‏المازوت والصيانة، بهدف تحديد سعر يغطي النفقات ويجنب الفلاحين أعباءً ‏إضافية.‏

‏وأشار إلى أن الاتحاد يمتلك نحو 150 جراراً، يعمل منها 80 جراراً، فيما ‏يحتاج 70 جراراً إلى الصيانة وإعادة التأهيل، لافتاً إلى تشكيل لجان رقابية ‏لمتابعة تطبيق القرار على الخطوط الزراعية في المحافظة.‏
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يذكر أن اتحاد الفلاحين بالرقة أصدر في 22 تشرين الأول الجاري قراراً ‏حدد بموجبه التكلفة الإجمالية لحراثة الدونم بنحو 200 ألف ليرة.‏

2G0A8792 فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت ‏المدعوم
2G0A8810 فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت ‏المدعوم
DJI 0909 فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت ‏المدعوم
DJI 0933 فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت ‏المدعوم
IMG 1691 فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت ‏المدعوم
علاش الشيخ مزارع من ريف الرقة الشمالي فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت ‏المدعوم
مصطفى المحمود مزارع من ريف الرقة الشمالي فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت ‏المدعوم
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