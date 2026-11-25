دمشق-سانا
نعى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، السياسي ورجل الأعمال السوري رياض سيف الذي توفي اليوم الأربعاء في دمشق عن عمر ناهز 80 عاماً، مشيداً بمسيرته النضالية ومواقفه المطالبة بالحرية والكرامة للسوريين.
وقال الشيباني في تدوينة اليوم الأربعاء على منصة “إكس”: رحل عنا السياسي ورجل الأعمال رياض سيف بعد مسيرة نضالية طويلة خاضها ضد ظلم نظام الأسد، دفع خلالها أثماناً من حريته، وظل متمسكاً بمواقفه ومطالبته بالحرية والكرامة للسوريين.
وتقدّم الشيباني بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته ومحبيه ورفاق دربه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.