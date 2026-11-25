دمشق-سانا‏

نعى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، السياسي ورجل الأعمال السوري ‏رياض سيف الذي توفي اليوم الأربعاء في دمشق عن عمر ناهز 80 عاماً، مشيداً ‏بمسيرته النضالية ومواقفه المطالبة بالحرية والكرامة للسوريين.‏

وقال الشيباني في تدوينة اليوم الأربعاء على منصة “إكس”: رحل عنا السياسي ورجل ‏الأعمال رياض سيف بعد مسيرة نضالية طويلة خاضها ضد ظلم نظام الأسد، دفع ‏خلالها أثماناً من حريته، وظل متمسكاً بمواقفه ومطالبته بالحرية والكرامة للسوريين.‏

وتقدّم الشيباني بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته ومحبيه ورفاق دربه، سائلاً الله أن ‏يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.‏