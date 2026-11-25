لاهاي-سانا‏

زارت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافوار، اليوم الأربعاء، معرض “لا تخنقوا الحقيقة” المقام ‏على هامش مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.‏

واطلعت دالافوار على صور توثّق مواقع المجازر المرتكبة بالأسلحة الكيميائية، وأعمال فنية تجسّد معاناة الضحايا والناجين.‏

وتضمّن المعرض العمل الفني “مفتاح العودة” للفنان أكرم سويدان، أحد الناجين من المجازر بالأسلحة الكيميائية، والذي ‏أُهدي إلى دالافوار.‏

ونظمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق اليوم وقفة تكريمية ‏لضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا، وذلك ‏على ‏هامش أعمال الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول ‏الأطراف في مدينة لاهاي، شارك فيها وفد الجمهورية العربية السورية ‌‏برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ‏وبحضور مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد ‏كتوب، والمديرة ‏العامة للمنظمة سابرينا دالافوار، ‏وعمدة مدينة لاهاي يان فان زانين، إلى جانب عدد من ‏الناجين والناجيات السوريين من ‏مجازر الأسلحة ‏الكيميائية.‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أكد في كلمة أمام الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر ‌‏‌‏الأسلحة الكيميائية، في مدينة لاهاي أمس الأول، أن سوريا قطعت ‏خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي ‏الذي ‏خلَّفه النظام البائد، ‏مشيراً إلى أن نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، ‏تحت تحقق ‏الأمانة ‏الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يشكل تحولاً تاريخياً في مسار ‏التعامل مع هذا الملف.‏