لاهاي-سانا
زارت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافوار، اليوم الأربعاء، معرض “لا تخنقوا الحقيقة” المقام على هامش مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
واطلعت دالافوار على صور توثّق مواقع المجازر المرتكبة بالأسلحة الكيميائية، وأعمال فنية تجسّد معاناة الضحايا والناجين.
وتضمّن المعرض العمل الفني “مفتاح العودة” للفنان أكرم سويدان، أحد الناجين من المجازر بالأسلحة الكيميائية، والذي أُهدي إلى دالافوار.
ونظمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق اليوم وقفة تكريمية لضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف في مدينة لاهاي، شارك فيها وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وبحضور مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب، والمديرة العامة للمنظمة سابرينا دالافوار، وعمدة مدينة لاهاي يان فان زانين، إلى جانب عدد من الناجين والناجيات السوريين من مجازر الأسلحة الكيميائية.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أكد في كلمة أمام الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في مدينة لاهاي أمس الأول، أن سوريا قطعت خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي خلَّفه النظام البائد، مشيراً إلى أن نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، تحت تحقق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يشكل تحولاً تاريخياً في مسار التعامل مع هذا الملف.