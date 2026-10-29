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التربية السورية تعلق دوام مدارس المحافظات الشرقية غداً بسبب الأحوال الجوية

IMG 20260817 134551 186 التربية السورية تعلق دوام مدارس المحافظات الشرقية غداً بسبب الأحوال الجوية
وزارة التربية والتعليم السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأربعاء، تعليق الدوام في جميع المدارس العامة والخاصة في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، يوم غد الخميس الموافق 29 تشرين الأول الجاري، لمدة يوم واحد.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن القرار يأتي حرصاً على سلامة الطلاب، نظراً للأحوال الجوية السائدة.

وتشهد محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطلات مطرية رعدية تترافق مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، نتيجة حالة الاضطراب الجوي التي تشهدها سوريا حالياً، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.

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