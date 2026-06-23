متدربو دورة التأهيل السياحي الأولى بعد التحرير يزورون مدينة بصرى الشام الأثرية في درعا

درعا-سانا

زار مدينة بصرى الشام الأثرية بريف درعا اليوم الثلاثاء، 48 متدرباً لتعزيز معارفهم العملية بتاريخ وحضارة هذا الموقع المهم على خارطة الساحة الثقافية السورية، وذلك في إطار تنفيذ الدورة الأولى التي تقدمها الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة، لتأهيل أدلاء سياحيين جدد على مستوى سوريا ولجميع اللغات والاختصاصات.

وأوضح مدير سياحة درعا جهاد القويدر في تصريح لمراسل سانا، أن هذه النشاطات السياحية المتزايدة في أرجاء معالم مدينة بصرى الشام الأثرية دليل على الأهمية الحضارية لها، مشيراً إلى استقبال مجموعة من الأدلاء السياحيين ضمن الدورة الأولى التي تقدمها وزارة السياحة بعد تحرير سوريا من النظام البائد.

من جانبه بين الأستاذ المحاضر والدليل المعتمد في وزارة السياحة والمشرف على الجولات العلمية والعملية محمود أرناؤوط في تصريح مماثل، أن تجوال المتدربين في كل المواقع الأثرية يأتي في إطار تطبيق الجانب النظري وربطه بالناحية العملية، حيث تعتبر بصرى الشام القديمة معلماً مهماً في علم الدلالة السياحية، وهي عاصمة الولاية العربية التي ضمت 10 مدن عربية في عام 106 ميلادي.

من جهتهم أبدى عدد من المتدربين سعادتهم لزيارة مواقع مهمة شملت المدرج والقلعة والحمامات والكنائس والمساجد والبرك وغيرها، حيث أشار الحسين مصلح الى أن زيارته جاءت من خلال مشاركته في الدورة، مؤكداً أن المدرج تحفة فنية لا مثيل لها في العالم منذ آلاف السنين، حافظت على جماليتها المعمارية والإبداعية، متوجهاً بالشكر لوزارة السياحة التي أتاحت له هذه الفرصة للتجوال في معلم حضاري مهم.

بدورها بينت ساندرا ناصيف، أن الجولة في نهاية الدورة ستشمل 6 مواقع سياحية وأثرية، وكانت المحطة الأولى في مدينة بصرى الشام بهدف ربط العلاقة النظرية للدلالة السياحية بالواقع العملي، للاطلاع على تفاصيل العمارة لكل الحضارات التي تعاقبت على سوريا، من خلال الأساتذة المحاضرين.

من جانبها أشارت يارا بكري إلى المشاريع المستقبلية في بناء أسس ثابتة ومتطورة للدلالة السياحية وتكوين الخبرات، داعية المتدربين الجدد إلى إبراز القيم الثقافية والفكرية والحضارية لسوريا أمام الوفود السياحية العالمية.

وتعتبر مدينة بصرى الشام الأثرية من أهم المواقع السياحية في سوريا، وتضم أكثر من 46 موقعاً مسجلاً على لائحة التراث العالمي منذ عام 1982.