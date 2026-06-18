لجنة المرسوم 59 تبحث في حلب واقع المخيمات وخطط تهيئة المناطق المدمرة لعودة الأهالي

حلب-سانا

بحثت اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 59 لعام 2026، التي مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها، برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم الخميس مع محافظ حلب عزام الغريب، واقع المخيمات وآليات تعزيز العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية.



وعقدت اللجنة سلسلة اجتماعات ولقاءات مع الجهات المعنية ووجهاء ومديري المخيمات في المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بواقع المخيمات وسبل التنسيق بين الجهات المختصة، إلى جانب استعراض الرؤى والمقترحات المتعلقة بمبادرة “سوريا بلا مخيمات”، التي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي بشكل آمن وكريم.

وأوضح مدير منطقة إعزاز خالد ياسين، في تصريح لمراسل سانا، أن الأولويات الأساسية لتهيئة المناطق المدمرة لاستقبال سكانها تبدأ بإزالة الأنقاض والسواتر ومخلفات الحرب والألغام التي خلفها النظام البائد، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشكل المرحلة التمهيدية للانتقال إلى تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وأشار ياسين إلى أن المرحلة التالية تشمل تأهيل المدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه والكهرباء والخدمات البلدية، بما يسهم في توفير مقومات الاستقرار وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تتمثل في محدودية الإمكانات المالية مقارنة بحجم الاحتياجات المتراكمة نتيجة سنوات الحرب.

بدوره، بين مسؤول ملف صفر خيمة في محافظة حلب يوسف سليمان عبود، أن زيارة اللجنة الوزارية تأتي في إطار متابعة تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 59، والعمل على وضع الآليات الكفيلة بتحقيق هدف “سوريا بلا مخيمات”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في محافظة حلب وعدد من المحافظات، بما يدعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية.

من جهته، أكد مدير مخيم المقاومة في شمارخ شمال مدينة إعزاز علاء الأحمد، أهمية نقل مطالب الأهالي القاطنين في المخيمات إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى أن العديد من الأسر فقدت منازلها بشكل كامل أو تحتاج منازلها إلى أعمال ترميم، ما يستدعي توفير الدعم اللازم لتمكينها من العودة والاستقرار.

وأوضح الأحمد أن الأهالي شددوا خلال اللقاءات على ضرورة إعطاء الأولوية لتأمين السكن والدعم المخصص للفئات الأكثر احتياجاً، ولا سيما الأرامل وذوي الشهداء والجرحى، إلى جانب استكمال مشاريع الخدمات الأساسية في مناطق العودة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة أعمال اللجنة التوجيهية وتعزيز التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بملف النازحين، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة المخيمات وتحقيق العودة الطوعية والآمنة للأهالي.