بوينوس آيرس-سانا‏

أقرّ الكونغرس الأرجنتيني، أمس الخميس، قانوناً جديداً يحظر على المصرف ‏المركزي تمويل الإنفاق الحكومي أو تقديم قروض للخزينة العامة، ويكرّس الحفاظ ‏على قيمة العملة مهمّة أساسية للمصرف، في إطار إصلاحات اقتصادية أطلقها ‏الرئيس خافيير ميلي بهدف الحد من التضخم وتعزيز استقلالية السياسة النقدية.‏

وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “إن الإصلاح يعزز ‏استقلالية المصرف المركزي، ويقيّد صلاحيات عزل مسؤوليه، ويحظر التمويل ‏النقدي للقطاع العام”، معتبرة أنه ينهي الاستخدام السياسي للمصرف الذي استمر قرابة ‏عقدين.‏

قيود جديدة على صلاحيات المصرف المركزي

وينص القانون على حظر تقديم المصرف المركزي قروضاً للدولة والمقاطعات ‏والبلديات ومدينة بوينوس آيرس، وإلغاء السلف المؤقتة للخزينة العامة، ومنع شراء ‏الدين العام بصورة مباشرة.‏

كما يجعل الاحتياطيات الدولية غير قابلة للحجز، ويحصر تحويل الأموال إلى الخزينة ‏العامة بالأرباح المحققة فعلياً، فضلاً عن إقرار آلية لتقليص الالتزامات المتبادلة بين ‏المصرف والخزينة، ويستثني وزير الاقتصاد من اجتماعات مجلس إدارة المصرف، ‏ويشترط موافقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ لعزل رئيسه أو أحد أعضاء ‏مجلس إدارته.‏

وأقر مجلس النواب القانون بأغلبية 141 صوتاً، دون أصوات معارضة، فيما امتنع ‌‏99 نائباً عن التصويت، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه في أيلول الماضي.‏

ميلي: إنهاء التمويل النقدي للعجز

ورحّب الرئيس ميلي بإقرار القانون، وقال عبر منصة “إكس”: “إن صفحة أكثر من ‌‏90 عاماً من طباعة النقود لتمويل العجز المالي قد طُويت”، معرباً عن شكره للنواب ‏وأعضاء مجلس الشيوخ الذين أيدوا الإصلاح.‏

واتهم بيان الرئاسة الحكومات السابقة باستخدام المصرف المركزي لتمويل العجز، ‏مشيراً إلى استخدام عشرة مليارات دولار من احتياطياته عام 2010، وإلى توسيع ‏صلاحيات إصدار النقد وتمويل الخزينة بموجب تعديل النظام الأساسي عام 2012.‏

ويأتي القانون في إطار سياسة ميلي الرامية إلى احتواء التضخم وخفض الإنفاق العام، ‏إذ تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة عند توليه الرئاسة في كانون الأول ‌‏2023، قبل أن يتراجع إلى 33.1 بالمئة في تشرين الأول الماضي، فيما نجحت ‏حكومته في إنهاء عجز الموازنة الذي استمر 14 عاماً عبر إجراءات تقشفية وخفض ‏الإنفاق.‏