بوينوس آيرس-سانا
أقرّ الكونغرس الأرجنتيني، أمس الخميس، قانوناً جديداً يحظر على المصرف المركزي تمويل الإنفاق الحكومي أو تقديم قروض للخزينة العامة، ويكرّس الحفاظ على قيمة العملة مهمّة أساسية للمصرف، في إطار إصلاحات اقتصادية أطلقها الرئيس خافيير ميلي بهدف الحد من التضخم وتعزيز استقلالية السياسة النقدية.
وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “إن الإصلاح يعزز استقلالية المصرف المركزي، ويقيّد صلاحيات عزل مسؤوليه، ويحظر التمويل النقدي للقطاع العام”، معتبرة أنه ينهي الاستخدام السياسي للمصرف الذي استمر قرابة عقدين.
قيود جديدة على صلاحيات المصرف المركزي
وينص القانون على حظر تقديم المصرف المركزي قروضاً للدولة والمقاطعات والبلديات ومدينة بوينوس آيرس، وإلغاء السلف المؤقتة للخزينة العامة، ومنع شراء الدين العام بصورة مباشرة.
كما يجعل الاحتياطيات الدولية غير قابلة للحجز، ويحصر تحويل الأموال إلى الخزينة العامة بالأرباح المحققة فعلياً، فضلاً عن إقرار آلية لتقليص الالتزامات المتبادلة بين المصرف والخزينة، ويستثني وزير الاقتصاد من اجتماعات مجلس إدارة المصرف، ويشترط موافقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ لعزل رئيسه أو أحد أعضاء مجلس إدارته.
وأقر مجلس النواب القانون بأغلبية 141 صوتاً، دون أصوات معارضة، فيما امتنع 99 نائباً عن التصويت، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه في أيلول الماضي.
ميلي: إنهاء التمويل النقدي للعجز
ورحّب الرئيس ميلي بإقرار القانون، وقال عبر منصة “إكس”: “إن صفحة أكثر من 90 عاماً من طباعة النقود لتمويل العجز المالي قد طُويت”، معرباً عن شكره للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين أيدوا الإصلاح.
واتهم بيان الرئاسة الحكومات السابقة باستخدام المصرف المركزي لتمويل العجز، مشيراً إلى استخدام عشرة مليارات دولار من احتياطياته عام 2010، وإلى توسيع صلاحيات إصدار النقد وتمويل الخزينة بموجب تعديل النظام الأساسي عام 2012.
ويأتي القانون في إطار سياسة ميلي الرامية إلى احتواء التضخم وخفض الإنفاق العام، إذ تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة عند توليه الرئاسة في كانون الأول 2023، قبل أن يتراجع إلى 33.1 بالمئة في تشرين الأول الماضي، فيما نجحت حكومته في إنهاء عجز الموازنة الذي استمر 14 عاماً عبر إجراءات تقشفية وخفض الإنفاق.