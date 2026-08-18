تعاون رقابي سوري–أردني في مجال تعزيز النزاهة ورفع كفاءة مكافحة الفساد
الحكم بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
مياه الرقة تعيد تشغيل محطة “حويجة زهرة ” بعد توقف احترازي
رديف مصطفى لـ سانا: حكم إعدام وسيم الأسد عادل ومنصف ويتناسب مع حجم جرائمه
دورة تدريبية على الخياطة في الطبقة بريف الرقة تفتح باب العمل للسيدات والفتيات
عودة منشآت الكونسروة للعمل في درعا لمواكبة موسم البندورة
انطلاق المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية بدمشق
فرع المصرف الزراعي بالرقة يبدأ صرف قيم فواتير القمح للمزارعين
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