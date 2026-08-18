تعاون رقابي سوري–أردني في مجال تعزيز النزاهة ورفع كفاءة مكافحة الفساد

حملة لقاح شاملة لطلاب مدرسة الأموية في محافظة درعا
معرض مارجرجس السنوي في زيدل بريف حمص… تراث متجدد وأجواء احتفالية مميزة
حملة لتنظيف المسجد العباسي في مدينة الرقة
سارة الحلاق.. ياسمينة دمشقية تُوجت بالمركز الثالث في مسابقة “أجمل صوت قرآني” لعام 2026 في دب
وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى