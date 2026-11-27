ريف دمشق-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق، اليوم الخميس، مدرسة البحارية الأولى في بلدة البحارية، بعد إعادة تأهيلها بتمويل من الحكومة اليابانية وإشراف فريق «ملهم» التطوعي، وذلك عقب تعرضها للدمار جراء قصف النظام البائد، لتعود إلى استقبال التلاميذ ضمن بيئة تعليمية مجهزة.

وتضم المدرسة مختبرات ومكتبة، إلى جانب الصفوف والقاعات التعليمية والإدارية، كما رُوعي في تصميمها استخدام الألوان والتصاميم الحيوية التي تسهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة وتشجع التلاميذ على التعلم والإبداع.

تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين ‏

أوضح القائم بأعمال سفارة اليابان في دمشق، شونتارو نيتسو، في تصريح لمراسل سانا، أن بلاده تنظر إلى التعليم بوصفه ركيزة أساسية لبناء مستقبل سوريا، لما يوفره للأطفال من فرص للتعلم والمساهمة في تنمية مجتمعهم.

وأشار إلى أن إعادة تأهيل مدرسة البحارية لا تقتصر على ترميم مبانيها، بل تتيح للتلاميذ استئناف تعليمهم ومواصلة السعي لتحقيق أحلامهم، معرباً عن أمله في أن تسهم إعادة افتتاحها في تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي النازحين واستعادة حياتهم.

من جانبه، أوضح أحمد أبو شعر من فريق «ملهم» التطوعي، في تصريح مماثل، أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار جهود الفريق لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أنها واحدة من أكثر من 50 مدرسة ساهم الفريق في ترميمها وإعادة إعمارها خلال الفترة الماضية في مختلف أنحاء سوريا.

وبيّن أبو شعر أن إعادة تأهيل المدارس تعزز آمال الأهالي بعودة الحياة والخدمات إلى قراهم وبلداتهم، وتشجعهم على العودة من مناطق النزوح، لافتاً إلى أن مدرسة البحارية الأولى هي الوحيدة في البلدة التي أُعيد تأهيلها بالكامل، وفق تصاميم معمارية حديثة توفر بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على التعلم.

إعادة افتتاح المدرسة خطوة مهمة قبل فصل الشتاء

من جهتها، أوضحت مديرة المدرسة وفاء أحمد خليل، في تصريح لـ سانا، أن إعادة افتتاح المدرسة شكّلت نقلة مهمة للتلاميذ والأهالي، بعد أن كانوا يضطرون إلى إرسال أبنائهم إلى مدارس القرى المجاورة، مثل النشابية وميدعا وحزرما، ما كان يسبب لهم مشقة التنقل وأعباء مادية إضافية، ولا سيما خلال فصل الشتاء.

وبيّنت أن المدرسة تستقبل حالياً التلاميذ من الصف الأول حتى التاسع، وتضم 14 شعبة صفية، إضافة إلى غرف للإدارة والمعلمين والموجّه، ومكتبة ومختبر مجهزين، بما يوفر بيئة تعليمية متكاملة ويخفف عن الطلاب وأسرهم أعباء التنقل.

حضر افتتاح المدرسة محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومدير التربية في المحافظة فادي نزهت، ومدير منطقة الغوطة الشرقية ياسر القادري.

وتواصل مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق جهودها لإعادة تأهيل المدارس المتضررة ووضعها في الخدمة، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والدول الداعمة، حيث بدأت في السادس من تشرين الأول الماضي أعمال إعادة تأهيل وترميم مدرسة عيد الفضلي في بلدة الريحان، بالتعاون مع منظمة إدنبرة في سوريا.