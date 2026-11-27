طوكيو-سانا

ارتفع التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية طوكيو إلى 2.9 بالمئة على أساس ‏سنوي خلال تشرين الثاني الجاري، مسجلاً أعلى وتيرة له منذ 16 شهراً، في مؤشر ‏يعزز الضغوط على بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة، رغم استمرار ترقب ‏الأسواق لقراره النقدي المقبل.‏

وذكرت وكالة رويترز أن بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة، أظهرت أن مؤشر ‏أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة ويشمل الوقود، ارتفع ‏بنسبة 2.9 بالمئة، مقابل 2.6 بالمئة في تشرين الأول الماضي، لكنه جاء دون ‏توقعات السوق البالغة 3 بالمئة.‏

وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأساسي تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة ‏للشهر الثالث على التوالي، في حين تباطأ المؤشر الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة ‏والوقود إلى 2.5 بالمئة، مقابل 2.6 بالمئة في تشرين الأول الماضي.‏

ضغوط الأسعار وتوقعات السياسة النقدية

وأظهرت البيانات أن ارتفاع الأسعار تأثر بإنهاء الدعم الحكومي لفواتير المرافق ‏العامة، إلى جانب زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع اليومية والخدمات، بما فيها ‏الإقامة الفندقية.‏

ويترقب المستثمرون اجتماع بنك اليابان المركزي المقرر في17 و 18 كانون الأول ‏المقبل، بحثاً عن مؤشرات بشأن توقيت أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة، في ظل ‏استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات في ‏الين والنشاط الاقتصادي.‏

وكان بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي في أيلول الماضي من واحد إلى ‌‏1.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً، لمواجهة ضغوط التضخم، محذراً من ‏مخاطر استمرار ابتعاد التضخم الأساسي عن هدفه البالغ 2 بالمئة.‏