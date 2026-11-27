طوكيو-سانا
ارتفع التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية طوكيو إلى 2.9 بالمئة على أساس سنوي خلال تشرين الثاني الجاري، مسجلاً أعلى وتيرة له منذ 16 شهراً، في مؤشر يعزز الضغوط على بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة، رغم استمرار ترقب الأسواق لقراره النقدي المقبل.
وذكرت وكالة رويترز أن بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة، أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة ويشمل الوقود، ارتفع بنسبة 2.9 بالمئة، مقابل 2.6 بالمئة في تشرين الأول الماضي، لكنه جاء دون توقعات السوق البالغة 3 بالمئة.
وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأساسي تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة للشهر الثالث على التوالي، في حين تباطأ المؤشر الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والوقود إلى 2.5 بالمئة، مقابل 2.6 بالمئة في تشرين الأول الماضي.
ضغوط الأسعار وتوقعات السياسة النقدية
وأظهرت البيانات أن ارتفاع الأسعار تأثر بإنهاء الدعم الحكومي لفواتير المرافق العامة، إلى جانب زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع اليومية والخدمات، بما فيها الإقامة الفندقية.
ويترقب المستثمرون اجتماع بنك اليابان المركزي المقرر في17 و 18 كانون الأول المقبل، بحثاً عن مؤشرات بشأن توقيت أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات في الين والنشاط الاقتصادي.
وكان بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي في أيلول الماضي من واحد إلى 1.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً، لمواجهة ضغوط التضخم، محذراً من مخاطر استمرار ابتعاد التضخم الأساسي عن هدفه البالغ 2 بالمئة.