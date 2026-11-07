اختتام المرحلة الثانية من الدورة الدولية لمدربي ‏ألعاب القوى بدمشق ‏

دمشق-سانا
اختتمت اليوم السبت بمدينة الياسمين الرياضية بدمشق المرحلة الثانية من الدورة الدولية لمدربي ألعاب القوى في سوريا للمستوى الأول، والتي تقام برعاية وزارة الرياضة والشباب، وينظمها الاتحاد السوري لألعاب القوى ومركز التنمية الإقليمي بالقاهرة.
وقال أمين سر الدورة سامر السمير لـ سانا: إن الدورة كانت غنية بالمعلومات النظرية والتطبيقات العملية، وأسهمت في إكساب الدارسين خبرات جديدة وتطوير قدراتهم الفنية، مبيناً أن المشاركين أظهروا خلال الاختبارات مستوى أفضل في تنفيذ المهارات مقارنة بأيام التدريب، ما يعكس مدى استيعابهم المعلومات المقدمة.
وأضاف أن المحاضرين الدوليين قدما معلومات فنية وعلمية مهمة، معرباً عن أمله بأن يشكل المتأهلون إلى المستوى الثاني خطوة جديدة نحو تطوير ألعاب القوى في سوريا.
وأوضح الحكم الدولي والمحاضر وائل رمضان، أن الدورة تضمنت جانباً نظرياً عبر المنصة الإلكترونية للاتحاد العالمي لألعاب القوى اجتازه جميع المشاركين، أعقبه تدريب عملي استمر نحو ثمانية إلى تسعة أيام وجرى خلاله تقييم قدرات الدارسين ومدى إلمامهم بالجوانب الفنية والعلمية للعبة.
وبين رمضان أن المستوى الأول يشمل نحو 14 مسابقة في مجالات الجري والرمي والوثب، ويؤهل المدربين للعمل مع فئة الناشئين بما يتيح تعريف اللاعبين بمختلف مسابقات ألعاب القوى واكتشاف المواهب قبل التخصص في المستويين الثاني والثالث.
من جهته أكد المحاضر الدولي جابر جار الله أن المشاركين أظهروا مستوى جيداً خلال الاختبارات العملية، لافتاً إلى استفادتهم من البرنامج التدريبي المكثف، ومعرباً عن أمله بأن يسهموا بخبراتهم في تطوير ألعاب القوى السورية.
وأشار الدارسان في الدورة رابعة حموي ومهند مرهج بطل سوريا السابق في سباق 400 متر حواجز، إلى أن المعلومات والمهارات المكتسبة ستساعدهما على تطوير قدراتهما التدريبية.
وكانت الدورة بدأت في العاشر من تشرين الأول الماضي بمحاضرات عبر الإنترنت استمرت 7 أيام، قبل الانتقال إلى الدروس والاختبارات العملية بإشراف المحاضرين الدوليين.