اختتام المرحلة الثانية من الدورة الدولية لمدربي ‏ألعاب القوى بدمشق ‏

دمشق-سانا

اختتمت اليوم السبت بمدينة الياسمين الرياضية بدمشق ‏المرحلة الثانية من الدورة الدولية ‏لمدربي ألعاب القوى في ‏سوريا للمستوى الأول، والتي تقام برعاية وزارة الرياضة ‌‏والشباب، وينظمها الاتحاد السوري لألعاب القوى ومركز ‏التنمية الإقليمي بالقاهرة.‏

وقال أمين سر الدورة سامر السمير لـ سانا: إن الدورة كانت غنية بالمعلومات النظرية ‏والتطبيقات العملية، وأسهمت في إكساب الدارسين خبرات جديدة وتطوير قدراتهم الفنية، ‏مبيناً أن المشاركين أظهروا خلال الاختبارات مستوى أفضل في تنفيذ المهارات مقارنة ‏بأيام التدريب، ما يعكس مدى استيعابهم المعلومات المقدمة.

وأضاف أن المحاضرين ‏الدوليين قدما معلومات فنية وعلمية مهمة، معرباً عن أمله بأن يشكل المتأهلون إلى ‏المستوى الثاني خطوة جديدة نحو تطوير ألعاب القوى في سوريا.‏

وأوضح الحكم الدولي والمحاضر وائل رمضان، أن الدورة تضمنت جانباً نظرياً عبر ‏المنصة الإلكترونية للاتحاد العالمي لألعاب القوى اجتازه جميع المشاركين، أعقبه تدريب ‏عملي استمر نحو ثمانية إلى تسعة أيام وجرى خلاله تقييم قدرات الدارسين ومدى إلمامهم ‏بالجوانب الفنية والعلمية للعبة.‏

وبين رمضان أن المستوى الأول يشمل نحو 14 مسابقة في مجالات الجري والرمي ‏والوثب، ويؤهل المدربين للعمل مع فئة الناشئين بما يتيح تعريف اللاعبين بمختلف ‏مسابقات ألعاب القوى واكتشاف المواهب قبل التخصص في المستويين الثاني والثالث.‏

من جهته أكد المحاضر الدولي جابر جار الله أن المشاركين أظهروا مستوى جيداً خلال ‏الاختبارات العملية، لافتاً إلى استفادتهم من البرنامج التدريبي المكثف، ومعرباً عن أمله بأن ‏يسهموا بخبراتهم في تطوير ألعاب القوى السورية.‏

وأشار الدارسان في الدورة رابعة حموي ومهند مرهج بطل سوريا السابق في سباق ‌‏400 متر حواجز، إلى أن المعلومات والمهارات المكتسبة ستساعدهما على تطوير ‏قدراتهما التدريبية.‏

وكانت الدورة بدأت في العاشر من تشرين الأول الماضي ‏بمحاضرات عبر الإنترنت ‏استمرت 7 أيام، قبل الانتقال ‏إلى الدروس والاختبارات العملية بإشراف المحاضرين ‏الدوليين.‏