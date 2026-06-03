غداً..انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية ‏الشرعية بعد اتخاذ جميع الاستعدادات‎ ‎

دمشق-سانا
أنهت وزارة التربية والتعليم السورية جميع استعداداتها الفنية والإدارية واللوجستية لانطلاق امتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026 حيث تبدأ يوم غد الخميس امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وسط إجراءات تنظيمية واسعة تهدف إلى تأمين بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب في مختلف المحافظات.
وفي تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أوضح معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة هذا العام بلغ 832 ألفاً و621 طالباً وطالبة بينهم 450 ألفاً و884 طالباً وطالبة لشهادة التعليم الأساسي، و13 ألفاً و141 طالباً وطالبة لشهادة الإعدادية الشرعية.
وأشار عنان إلى أن الوزارة استكملت تجهيز 2318 مركزاً امتحانياً موزعة على مختلف المحافظات، وتأمين احتياجاتها كافة من مستلزمات وتجهيزات فنية وإدارية، بما يضمن انطلاق الامتحانات وفق أعلى درجات الجاهزية.
وأكد عنان أن الوزارة أنجزت خلال الفترة الماضية مختلف التحضيرات المتعلقة بتجهيز القاعات الامتحانية وتوزيع الكوادر المكلفة بالإشراف والمراقبة، إلى جانب استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلبة في جميع المحافظات.
من جانبه، أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمود حبوب لـ سانا أن مديرية الامتحانات استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بطباعة الأسئلة الامتحانية للشهادات العامة، وفق معايير تربوية دقيقة تضمن شمولية الأسئلة وعدالتها وقياسها لمستويات التحصيل العلمي لدى الطلبة.
نقل وتوزيع الأسئلة وفق إجراءات أمنية دقيقة
وأوضح حبوب أن عمليات نقل وتوزيع الأسئلة ستجري وفق إجراءات تنظيمية وأمنية دقيقة تضمن السرية التامة، بالتوازي مع استكمال تجهيز مراكز الاستلام والتسليم وغرف المتابعة المركزية والفرعية.
وأشار حبوب إلى أن فرق المتابعة ستواصل عملها على مدار فترة الامتحانات لرصد سير العملية الامتحانية ومعالجة أي ملاحظات أو حالات طارئة بشكل فوري بالتنسيق مع مديريات التربية، بما يضمن توفير الظروف المناسبة لأداء الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، أعلنت أمس الثلاثاء، أنه لن يتم قطع خدمات الاتصالات خلال فترة امتحانات الشهادات العامة هذا العام، وذلك بعد تزويد وزارة التربية والتعليم بالتقنيات اللازمة لمكافحة تسريب الأسئلة والغش أثناء الامتحانات.