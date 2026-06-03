غداً..انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية ‏الشرعية بعد اتخاذ جميع الاستعدادات‎ ‎

دمشق-سانا‏

أنهت وزارة التربية والتعليم السورية جميع استعداداتها الفنية ‏والإدارية واللوجستية لانطلاق امتحانات الشهادات العامة لدورة ‏عام 2026 حيث تبدأ يوم غد الخميس امتحانات شهادتي التعليم ‏الأساسي والإعدادية الشرعية، وسط إجراءات تنظيمية واسعة ‏تهدف إلى تأمين بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب ‏في مختلف المحافظات‎.‎

وفي تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أوضح معاون وزير التربية ‏والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان أن عدد المتقدمين ‏لامتحانات الشهادات العامة هذا العام بلغ 832 ألفاً و621 طالباً ‏وطالبة بينهم 450 ألفاً و884 طالباً وطالبة لشهادة التعليم ‏الأساسي، و13 ألفاً و141 طالباً وطالبة لشهادة الإعدادية ‏الشرعية‎.‎

وأشار عنان إلى أن الوزارة استكملت تجهيز 2318 مركزاً ‏امتحانياً موزعة على مختلف المحافظات، وتأمين احتياجاتها ‏كافة من مستلزمات وتجهيزات فنية وإدارية، بما يضمن انطلاق ‏الامتحانات وفق أعلى درجات الجاهزية‎.‎

وأكد عنان أن الوزارة أنجزت خلال الفترة الماضية مختلف ‏التحضيرات المتعلقة بتجهيز القاعات الامتحانية وتوزيع الكوادر ‏المكلفة بالإشراف والمراقبة، إلى جانب استكمال الإجراءات ‏اللازمة لتأمين بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلبة في جميع ‏المحافظات‎.‎

من جانبه، أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم ‏محمود حبوب لـ سانا أن مديرية الامتحانات استكملت جميع ‏الإجراءات المتعلقة بطباعة الأسئلة الامتحانية للشهادات العامة، ‏وفق معايير تربوية دقيقة تضمن شمولية الأسئلة وعدالتها ‏وقياسها لمستويات التحصيل العلمي لدى الطلبة‎.‎

‎نقل وتوزيع الأسئلة وفق إجراءات أمنية دقيقة‎

وأوضح حبوب أن عمليات نقل وتوزيع الأسئلة ستجري وفق ‏إجراءات تنظيمية وأمنية دقيقة تضمن السرية التامة، بالتوازي ‏مع استكمال تجهيز مراكز الاستلام والتسليم وغرف المتابعة ‏المركزية والفرعية‎.‎

وأشار حبوب إلى أن فرق المتابعة ستواصل عملها على مدار ‏فترة الامتحانات لرصد سير العملية الامتحانية ومعالجة أي ‏ملاحظات أو حالات طارئة بشكل فوري بالتنسيق مع مديريات ‏التربية، بما يضمن توفير الظروف المناسبة لأداء الامتحانات ‏وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة‎.‎

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، أعلنت أمس ‏الثلاثاء، أنه لن يتم قطع خدمات الاتصالات خلال فترة ‏امتحانات الشهادات العامة هذا العام، وذلك بعد تزويد وزارة ‏التربية والتعليم بالتقنيات اللازمة لمكافحة تسريب الأسئلة والغش ‏أثناء الامتحانات. ‏