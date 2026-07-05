الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية

IMG 20250428 192316 398 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية

 دمشق – سانا
 
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 147 لعام 2026 القاضي بإحداث جامعة علمية متخصصة تعليمية وتدريبية في ‏العلوم العسكرية تسمى (الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية)، مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ‏والإداري، ويجوز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق والمحافظات.‏
 
وتتكون الجامعة وفق المرسوم من الأكاديمية العسكرية العليا التي تضم (كلية الدفاع الوطني، كلية الحرب العليا، كلية القيادة والأركان)، ومن الكليات التالية (الكلية الحربية الجوية، الكلية الحربية البحرية، الكلية الحربية البرية، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، المعاهد التقانية العسكرية).

المرسوم رقم 147تنزيل
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