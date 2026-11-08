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مرسوم يقضي بتثبيت تاريخ إحداث كلية والمعهد العالي للغات

111111 مرسوم يقضي بتثبيت تاريخ إحداث كلية والمعهد العالي للغات
4444 مرسوم يقضي بتثبيت تاريخ إحداث كلية والمعهد العالي للغات
22222 مرسوم يقضي بتثبيت تاريخ إحداث كلية والمعهد العالي للغات
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يقضي المرسوم رقم ‏(210) لعام 2026 ‌‏باعتبار عددٍ من الكليات في جامعة إدلب محدثة بدءاً من التاريخ ‏المذكور بجانب كل كلية.

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