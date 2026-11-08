مرسوم يقضي بتثبيت تاريخ إحداث كلية والمعهد العالي للغات تاريخ النشر: 2026/11/08 11:55 مساءً اخر تحديث: 2026/11/09 12:38 صباحًا يقضي المرسوم رقم (210) لعام 2026 باعتبار عددٍ من الكليات في جامعة إدلب محدثة بدءاً من التاريخ المذكور بجانب كل كلية. 1089 متدرباً في تسع محافظات لمواجهة خطاب الكراهية وبناء السلام معرض فورتكس للأمن والسلامة FORTIX | 2026 لعرض أحدث التقنيات في المجالات ذات الصلة خشبة مسرح الحمراء تستقبل جمهورها من جديد محافظة اللاذقية تُقدّم أكثر من 2100 جلسة غسيل كلى شهرياً حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر الصحة تعلن تسجيل إصابتين بشلل الأطفال في دير الزور وتؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة مسؤولة أوروبية تدعو لمساعدات عاجلة إلى غزة بعد غرق خيام النازحين اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء بدمشق آخر الأخبار ثقافة وفنون ”ذاكرة الخريف”.. أمسية شعرية تستلهم موسم التأمل واستعادة الذكريات محلياتالمحافظاتدمشق وزارة النقل تنفي صحة الشائعات حول حجز المركبات لانتهاء مدة ترخيصها ثقافة وفنونالمحافظاتحماة فيلم طريق العودة في حماة.. تشريح درامي لمعاناة مخيمات النزوح