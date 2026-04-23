ملتقى نوعي بدمشق لرفع جاهزية فريق الأولمبياد العلمي السوري في اختصاص الكيمياء

دمشق-سانا

يواصل ملتقى التدريب النوعي في اختصاص الكيمياء الذي تقيمه هيئة التميز والإبداع ضمن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق، تنفيذ برنامجه، ما يسهم في رفع جاهزية الطلاب لخوض المنافسات العلمية الدولية وتحقيق نتائج متميزة.

ويشارك بالملتقى الذي انطلق في الـ 16 من نيسان الجاري 11 طالباً من فريق الأولمبياد العلمي السوري في اختصاص الكيمياء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الملتقى يأتي ضمن مسار إعداد وتأهيل الفريق الوطني، حيث يركّز على تعميق الفهم العلمي لدى المشاركين من خلال التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يعزّز قدرتهم على التعامل مع المفاهيم والتجارب الكيميائية المتقدمة بكفاءة.

وبينت أن الملتقى التدريبي يأتي في إطار اهتمام الهيئة المستمر برعاية التميز العلمي للمشاركة في المنافسة العالمية، وضمن رؤية منهجية تهدف إلى بناء كوادر علمية قادرة على تمثيل سوريا على نحو مشرّف في المحافل العلمية الدولية.

‏ويختتم الملتقى برنامجه التدريبي غداً الجمعة، ويركز على تكامل الاستثمار في العقول الشابة، عبر توفير بيئات تدريب نوعية تواكب المعايير العالمية.

