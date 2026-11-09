الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: من الانتهاك إلى المساءلة..مطالب في حلب بتسريع مسار العدالة الانتقالية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

من الانتهاك إلى المساءلة..مطالب في حلب بتسريع مسار العدالة الانتقالية

انتشار قوات الأمن الداخلي في بلدة ولغا بريف السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحماية
ماذا يتمنى أهالي حمص من تبرعات صندوق التنمية السوري؟
ابتكارات طلابية في مجال الروبوت تلفت أنظار زوار معرض دمشق الدولي
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق.. نعمل على خلق بيئة جاذبة للمستثمرين
محامو الرقة يحيون الذكرى الـ 15 لاعتصام 2011 بفعالية “يوم المحامي الرقي”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى