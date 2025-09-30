سوريا وهنغاريا تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع القائم بأعمال السفارة الهنغارية بدمشق استفان جيولا شوش، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعليم العالي، وفتح آفاق جديدة للتفاهم الأكاديمي والعلمي المشترك.

وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، أكد الوزير الحلبي حرص سوريا على بناء مرحلة جديدة من التعاون مع هنغاريا، تشمل تبادل المنح الدراسية، والتعاون الطبي عبر المشافي التعليمية، إضافة إلى إطلاق برامج بحثية مشتركة بين الجامعات بما يحقق مخرجات علمية تخدم الطرفين.

ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية استقطاب الكفاءات العلمية، وبناء القدرات، بعد معاناة قطاع التعليم العالي من العزلة الأكاديمية، وتراجع البنية التحتية في المؤسسات التعليمية، من أجهزة ومخابر، وضرورة ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.



من جانبه، أعرب شوش عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الأكاديمي مع سوريا، مؤكداً أهمية إحياء العلاقات التاريخية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، مشيراً إلى وجود نحو 500 طالب سوري في الجامعات الهنغارية يتميزون بإمكانياتهم العلمية العالية.

واتفق الجانبان على إعداد اتفاقية تعاون شاملة في المجالات العلمية والطبية والتعليمية، بما يعزز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية في كلا البلدين.

وحضر اللقاء معاونة وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية والمالية عبير قدسي، ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة نمير عيسى.

ويأتي لقاء الوزير مع القائم بأعمال السفارة الهنغارية في سياق رغبة الجانبين في فتح آفاق جديدة للشراكة بين الجامعات السورية والهنغارية في المجالات العلمية والطبية والتعليمية، بما يعزز القدرات الأكاديمية ويسهم في تطوير التعليم العالي في سوريا.