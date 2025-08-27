وزير التربية يعلن بدء الكوادر التعليمية المفصولة بسبب الثورة عملها في مديرياتها السابقة

دمشق-سانا

أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو بدء مباشرة الكوادر التعليمية التي فصلت بسبب الثورة السورية المباركة عملها في مديرياتها السابقة، وذلك في خطوة حكومية جديدة تهدف إلى دعمهم.

وقال الوزير تركو في تصريح اليوم: “إن عودة كوادرنا ليست مجرد قرار وظيفي، بل هي رسالة وفاء واعتراف بفضلهم وتضحياتهم، وتأكيد على أن المعلمين هم عماد العملية التربوية وأساس بناء الأجيال”.

ودعا وزير التربية العاملين إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم، ووضع أنفسهم تحت تصرّفها اعتباراً من الأول من أيلول القادم وحتى الخامس عشر منه، لاستكمال الإجراءات اللازمة لمباشرة أعمالهم.

وتوجّه الوزير تركو بالشكر إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على دعمهم وجهودهم المخلصة في إنجاز هذا الملف الوطني المهم، مجدداً العهد بمواصلة دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تصب في خدمة رسالتهم النبيلة وتطوير العملية التعليمية على كل المستويات.