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من إسطنبول.. الأطباء السوريون يؤسسون لرابطة تجمع الكفاءات وتعزّز الأثر

إبداعات الخط العربي وجمالياته تتألق في مسرح حمص الأرثوذكسي
ورشة في كلية التربية بجامعة حلب تناقش مشكلة التسول وأهمية التوعية المجتمعية
“الأبعاد السياسية الإقليمية والدولية للثورة السورية” ضمن ندوات ملتقى الحكاية السورية
وزير الإدارة المحلية والبيئة يطلع على عدد من الأجنحة المشاركة في معرض (إعمار 2025)
الإعلان عن افتتاح سوق النصر في مدينة الباب بريف حلب لدعم الحركة التجارية في المنطقة
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