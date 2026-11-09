السورية للحبوب في الحسكة تؤهل صوامع وصويمعات بطاقة تخزينية تبلغ 270 ألف ‏طن

الحسكة-سانا
بدأت المؤسسة العامة السورية للحبوب في محافظة الحسكة أعمال تأهيل صومعتين بيتونيتين وأربع صويمعات معدنية، وذلك ضمن خطة عمل تشمل تطوير البنية التحتية لقطاع تخزين الحبوب في المحافظة.
وأوضح مدير فرع المؤسسة عبد الحميد داوود في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن أعمال التأهيل تهدف إلى الحد من التخزين في العراء، وحماية مخزون الحبوب من الهدر والتأثيرات الجوية، من خلال إعادة تأهيل منشآت التخزين القائمة.
وأشار داوود إلى أن أعمال التأهيل تشمل صومعة عاليا البيتونية بطاقة تخزينية تبلغ 130 ألف طن، وصومعة الدرباسية البيتونية بطاقة تخزينية تبلغ 100 ألف طن، إضافة إلى أربع صويمعات معدنية الطاقة التخزينية لكل واحدة منها 10 آلاف طن وهي صويمعات (رأس العين والسفح وتل براك والسبعة وأربعين) وبذلك يبلغ إجمالي الطاقة التخزينية لهذه الصوامع والصويمعات 270 ألف طن.
يشار إلى أن إنتاج محافظة الحسكة من الأقماح الموسم الفائت والمسوق إلى مراكز الشراء التابعة للمؤسسة السورية للحبوب تجاوز مليوناً و150 ألف طن.