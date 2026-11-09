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السورية للحبوب في الحسكة تؤهل صوامع وصويمعات بطاقة تخزينية تبلغ 270 ألف ‏طن

s4juA27f 6 7 السورية للحبوب في الحسكة تؤهل صوامع وصويمعات بطاقة تخزينية تبلغ 270 ألف ‏طن
تأهيل صومعتين ‏بيتونيتين وأربع صويمعات معدنية بطاقة تخزينية تبلغ 270 ألف ‏طن-الحسكة-سانا

الحسكة-سانا

بدأت المؤسسة العامة السورية للحبوب في محافظة الحسكة أعمال تأهيل صومعتين ‏بيتونيتين وأربع صويمعات معدنية، وذلك ضمن خطة عمل تشمل تطوير البنية التحتية ‏لقطاع تخزين الحبوب في المحافظة.‏

وأوضح مدير فرع المؤسسة عبد الحميد داوود في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن ‏أعمال التأهيل تهدف إلى الحد من التخزين في العراء، وحماية مخزون الحبوب من الهدر ‏والتأثيرات الجوية، من خلال إعادة تأهيل منشآت التخزين القائمة.‏

IMG 9725 السورية للحبوب في الحسكة تؤهل صوامع وصويمعات بطاقة تخزينية تبلغ 270 ألف ‏طن

وأشار داوود إلى أن أعمال التأهيل تشمل صومعة عاليا البيتونية بطاقة تخزينية ‏تبلغ 130 ألف طن، وصومعة الدرباسية البيتونية بطاقة تخزينية تبلغ 100 ألف طن، ‏إضافة إلى أربع صويمعات معدنية الطاقة التخزينية لكل واحدة منها 10 آلاف طن وهي ‏صويمعات (رأس العين والسفح وتل براك والسبعة وأربعين) وبذلك يبلغ إجمالي الطاقة ‏التخزينية لهذه الصوامع والصويمعات 270 ألف طن.‏

يشار إلى أن إنتاج محافظة الحسكة من الأقماح الموسم الفائت والمسوق إلى مراكز الشراء ‏التابعة للمؤسسة السورية للحبوب تجاوز مليوناً و150 ألف طن.‏

IMG 9697 scaled السورية للحبوب في الحسكة تؤهل صوامع وصويمعات بطاقة تخزينية تبلغ 270 ألف ‏طن
1 9 scaled السورية للحبوب في الحسكة تؤهل صوامع وصويمعات بطاقة تخزينية تبلغ 270 ألف ‏طن
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