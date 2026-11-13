هيئة التخطيط والإحصاء تبحث مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية سبل تعزيز التعاون

دمشق-سانا‏

بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس رضوان سليم مع مسؤول العمليات الاقتصادية في ‏مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خالد عبد الرحمن والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في ‏مجالي التخطيط والإحصاء، وإعداد خطة استراتيجية تنموية مشتركة، بالتنسيق مع وزارتي المالية ‏والخارجية والمغتربين.‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة أن اللقاء عُقد في مبنى الهيئة بدمشق، وتناول ‏مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين، حيث قدّم سليم إحاطة حول مهام الهيئة وطبيعة عملها، ‏وأبرز مجالات التعاون الممكنة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكداً أهمية تطوير ‏العلاقات المشتركة بما يسهم في دعم جهود التخطيط التنموي في سوريا.‏

من جانبه، أكد عبد الرحمن استعداد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم التقني اللازم ‏لسوريا، من خلال تدريب الكوادر السورية والمساهمة في استكمال بناء المؤشرات الاقتصادية ‏والاجتماعية، والاستفادة من المؤسسات التابعة للمجموعة، ومنها معهد البنك الإسلامي للتنمية، ‏والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتأمين القطاع ‏الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.‏

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية أعاد تفعيل عضوية الجمهورية العربية ‏السورية في مجموعة البنك رسمياً، بتاريخ 16 آذار 2025، وذلك استجابةً لطلب تقدمت به ‏الحكومة السورية، وأُعلن عن القرار في 17 آذار من العام نفسه.‏

تُعد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تهدف إلى دعم ‏التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء، من خلال توفير التمويل والمساعدة ‏الفنية وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، وتضم المجموعة مؤسسات ‏متخصصة تعمل في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار والتأمين والتدريب.‏