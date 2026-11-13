هيئة التخطيط والإحصاء تبحث مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية سبل تعزيز التعاون

دمشق-سانا
بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس رضوان سليم مع مسؤول العمليات الاقتصادية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خالد عبد الرحمن والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في مجالي التخطيط والإحصاء، وإعداد خطة استراتيجية تنموية مشتركة، بالتنسيق مع وزارتي المالية والخارجية والمغتربين.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة أن اللقاء عُقد في مبنى الهيئة بدمشق، وتناول مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين، حيث قدّم سليم إحاطة حول مهام الهيئة وطبيعة عملها، وأبرز مجالات التعاون الممكنة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات المشتركة بما يسهم في دعم جهود التخطيط التنموي في سوريا.
من جانبه، أكد عبد الرحمن استعداد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم التقني اللازم لسوريا، من خلال تدريب الكوادر السورية والمساهمة في استكمال بناء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من المؤسسات التابعة للمجموعة، ومنها معهد البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتأمين القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية أعاد تفعيل عضوية الجمهورية العربية السورية في مجموعة البنك رسمياً، بتاريخ 16 آذار 2025، وذلك استجابةً لطلب تقدمت به الحكومة السورية، وأُعلن عن القرار في 17 آذار من العام نفسه.
تُعد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء، من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، وتضم المجموعة مؤسسات متخصصة تعمل في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار والتأمين والتدريب.