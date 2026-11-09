مشاريع استثمارية وصناعية لتنشيط الحركة الاقتصادية في الباب بريف حلب الشرقي

حلب-سانا
أعلنت إدارة منطقة الباب بريف حلب الشرقي حزمة مشاريع استثمارية وصناعية جديدة، تستهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع فرص العمل، أبرزها إنشاء مجمع تجاري، وتوسعة المدينة الصناعية، وذلك خلال لقاء مجتمعي جمع فعاليات اقتصادية واجتماعية في المدينة اليوم الإثنين.
استقطاب النشاط التجاري من المحافظات
وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي في تصريح لـ سانا، أن المشاريع تشمل إقامة ثلاثة أبراج سكنية وتجارية ومول في مركز مدينة الباب، بالشراكة بين مجلس المدينة والمطورين العقاريين، إضافة إلى إنشاء مجمع أسواق طريق الحرير، الذي يضم مدينة للمعارض ومراكز خدمية، بهدف استقطاب النشاط التجاري من مختلف المحافظات.
وبيّن الشهابي أنه ستتم توسعة المدينة الصناعية من 56 إلى 142 هكتاراً، ما يوفر بيئة ملائمة للصناعيين، ويسهم بتأمين نحو 10 آلاف فرصة عمل.
كما أشار المستثمر عمر اسكيف في تصريح مماثل، إلى أن المشاريع تترافق مع جهود لتطوير البنى التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بينما دعا الناشط نعيم اللومان إلى تحسين شبكات الطرق وزيادة عدد المدارس واستكمال مشروع الري الاستراتيجي، وتطوير المناطق الصناعية والأسواق، لمواكبة التوسع السكاني والضغط المتزايد على الخدمات.
ويأتي الإعلان عن هذه المشاريع في إطار التوجه نحو تعزيز الدور الاقتصادي والتجاري للباب بريف حلب، وتطوير مرافقها الخدمية والصناعية بما يلبي احتياجات سكانها ويدعم فرص التعافي والتنمية.