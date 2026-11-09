مشاريع استثمارية وصناعية لتنشيط الحركة الاقتصادية في الباب بريف حلب الشرقي

حلب-سانا‏

أعلنت إدارة منطقة الباب بريف حلب الشرقي ‏حزمة مشاريع استثمارية وصناعية جديدة، تستهدف ‏تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع فرص العمل، ‏أبرزها إنشاء مجمع تجاري، وتوسعة المدينة ‏الصناعية، وذلك خلال لقاء مجتمعي جمع فعاليات ‏اقتصادية واجتماعية في المدينة اليوم الإثنين.‏

استقطاب النشاط التجاري من المحافظات ‏

وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي في ‏تصريح لـ سانا، أن المشاريع تشمل إقامة ثلاثة أبراج ‏سكنية وتجارية ومول في مركز مدينة الباب، بالشراكة ‏بين مجلس المدينة والمطورين العقاريين، إضافة إلى ‏إنشاء مجمع أسواق طريق الحرير، الذي يضم مدينة ‏للمعارض ومراكز خدمية، بهدف استقطاب النشاط ‏التجاري من مختلف المحافظات.‏

وبيّن الشهابي أنه ستتم توسعة المدينة الصناعية من 56 ‏إلى 142 هكتاراً، ما يوفر بيئة ملائمة للصناعيين، ‏ويسهم بتأمين نحو 10 آلاف فرصة عمل.‏

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كما أشار المستثمر عمر اسكيف في تصريح مماثل، ‏إلى أن المشاريع تترافق مع جهود لتطوير البنى ‏التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بينما دعا ‏الناشط نعيم اللومان إلى تحسين شبكات الطرق وزيادة ‏عدد المدارس واستكمال مشروع الري الاستراتيجي، ‏وتطوير المناطق الصناعية والأسواق، لمواكبة التوسع ‏السكاني والضغط المتزايد على الخدمات.‏

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ويأتي الإعلان عن هذه المشاريع في إطار التوجه نحو ‏تعزيز الدور الاقتصادي والتجاري للباب بريف حلب، ‏وتطوير مرافقها الخدمية والصناعية بما يلبي احتياجات ‏سكانها ويدعم فرص التعافي والتنمية.‏