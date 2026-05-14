مباحثات بين غرفة تجارة دمشق والاتحاد العربي للمعارض لتعزيز المشاركة بالمعارض التخصصية

تركزت مباحثات غرفة تجارة دمشق مع الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، على سبل تعزيز التعاون في مجالات المعارض والتدريب، والتحضير لمشاركة الفعاليات الاقتصادية السورية في معرض الصناعات البلاستيكية المقررة إقامته خلال تشرين الأول القادم.



وناقش عضو مجلس إدارة الغرفة لؤي الأشقر، مع الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية محمود الجراح خلال اجتماعهما في مقر الغرفة، اليوم الخميس، آليات دعم مشاركة الشركات السورية في المعارض العربية، وتقديم تسهيلات تتعلق بالمشاركة وشحن البضائع، إلى جانب توسيع التعاون في البرامج التدريبية والفعاليات الاقتصادية المشتركة.



وأكد الأشقر أهمية هذا التعاون في تعزيز حضور رجال الأعمال والصناعيين السوريين في المعارض المتخصصة، وفتح فرص جديدة للتسويق والتعاون الاقتصادي.



من جانبه، أشار الجراح إلى أهمية دعم مشاركة القطاع الخاص السوري في الفعاليات الاقتصادية العربية والمعارض التخصصية، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية.



وتأسس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية (AUIEC) عام 1995 في القاهرة كمنظمة عربية دولية غير ربحية تابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتمثيل وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، ويعنى الاتحاد بتعزيز دور هذا القطاع الاقتصادي عربياً ودولياً.