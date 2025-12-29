الرقابة والتفتيش: إطلاق الليرة الجديدة خطوة لربط الاقتصاد السوري بالمنظومة المالية الدولية

photo 2025 12 29 22 50 46 Copy الرقابة والتفتيش: إطلاق الليرة الجديدة خطوة لربط الاقتصاد السوري بالمنظومة المالية الدولية

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، أن إطلاق العملة السورية الجديدة يمثل بداية جديدة لتعزيز الثقة بالليرة السورية، وربط الاقتصاد الوطني بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.

وفي تصريح لمراسل سانا قال العلي: إن هذه السياسات النقدية تمثل جزءاً من رؤية شاملة لبناء اقتصاد أكثر استقراراً ونزاهة، بما يحقق المصلحة العامة ويواكب تطلعات السوريين، مؤكداً التزام الهيئة بمواكبة هذه التوجهات من خلال تطوير أدواتها الرقابية.

وأضاف رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: “تبارك الهيئة السياسات النقدية التي أطلقها مصرف سوريا المركزي، بموجب المرسوم الرئاسي رقم (293) للعام 2025 القاضي باستبدال العملة الوطنية”.

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في وقت سابق اليوم بعض التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 293 لعام 2025 المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة.

