الذهب يرتفع أكثر من 2.5 بالمئة ويتجاوز 4000 دولار للأونصة

سنغافورة-سانا‏

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 2.5 بالمئة، لتعود إلى ‏التداول فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، عقب إعلان فوز الديمقراطيين في ‏انتخابات الكونغرس الأمريكي، وسط ترقب الأسواق لمآلات الحرب الأمريكية-‏الإيرانية.‏

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أنّ سعر الذهب الفوري ارتفع نحو 2.6% ليصل ‏إلى 4032 دولاراً للأونصة في 8:08 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة ‏للذهب تسليم كانون الأول نحو 2.3% لتسجل 4032.20 دولاراً للأونصة.‏

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع استمرار فرز الأصوات في انتخابات التجديد ‏النصفي، وسط نتائج تبرز بشكل كبير فوز الديمقراطيين في مجلسي الكونغرس ‏والنواب، إلى جانب تحول عدد من مناصب حكام الولايات إلى الحزب الديمقراطي.‏

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على نطاق واسع مع ظهور ‏نتائج الانتخابات، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما سجلت أسعار ‏النفط ارتفاعاً طفيفاً، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي نحو 0.3%.‏