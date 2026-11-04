الأربعاء 4 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الذهب يرتفع أكثر من 2.5 بالمئة ويتجاوز 4000 دولار للأونصة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الذهب يرتفع أكثر من 2.5 بالمئة ويتجاوز 4000 دولار للأونصة

suv hgif الذهب يرتفع أكثر من 2.5 بالمئة ويتجاوز 4000 دولار للأونصة

سنغافورة-سانا‏

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 2.5 بالمئة، لتعود إلى ‏التداول فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، عقب إعلان فوز الديمقراطيين في ‏انتخابات الكونغرس الأمريكي، وسط ترقب الأسواق لمآلات الحرب الأمريكية-‏الإيرانية.‏

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أنّ سعر الذهب الفوري ارتفع نحو 2.6% ليصل ‏إلى 4032 دولاراً للأونصة في 8:08 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة ‏للذهب تسليم كانون الأول نحو 2.3% لتسجل 4032.20 دولاراً للأونصة.‏

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع استمرار فرز الأصوات في انتخابات التجديد ‏النصفي، وسط نتائج تبرز بشكل كبير فوز الديمقراطيين في مجلسي الكونغرس ‏والنواب، إلى جانب تحول عدد من مناصب حكام الولايات إلى الحزب الديمقراطي.‏

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على نطاق واسع مع ظهور ‏نتائج الانتخابات، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما سجلت أسعار ‏النفط ارتفاعاً طفيفاً، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي نحو 0.3%.‏

“شركات تبني سوريا”.. ورشة عمل بدمشق لتعزيز جاهزية الشركات المحلية للاستثمار
وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تحديث القطاع المالي والمصرفي السوري
انخفاض حركة الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب
الذهب يرتفع 250 ليرة في ‏السوق السورية‎ ‎
حمص.. 20 ألف بيضة حرير ومئات غراس التوت لدعم مركز دودة القز الوحيد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار