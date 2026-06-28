بنك أوف أمريكا: الاقتصاد العالمي تجاوز جانباً من صدمة الحرب والآثار السلبية مستمرة

واشنطن-سانا‏

أكد محللو بنك أوف أمريكا، أحد أبرز المؤسسات المالية في العالم، أن اتفاق السلام الهش المرتبط بالحرب في الشرق ‏الأوسط أسهم في تخفيف الضغوط عن الاقتصاد العالمي، عبر خفض توقعات أسعار الطاقة والتضخم، إلا أنه لن يزيل ‏بالكامل الآثار التضخمية التي خلّفتها الصدمة الاقتصادية منذ اندلاع الحرب.‏

رفع توقعات النمو العالمي

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم الأحد، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمئة خلال العام ‏الجاري، و3.5 بالمئة في عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي.‏

واستند البنك في تعديل توقعاته إلى قوة الصادرات الآسيوية المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التحسن المتوقع ‏في الاقتصادات المتقدمة مع تراجع أسعار الطاقة.‏

الصدمة التضخمية حاضرة

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب، التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي، لا ‏يكفي لعكس كامل آثار الصدمة التضخمية، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تداعياتها.‏

خفض توقعات النفط والتضخم

وخفض البنك، وفق التقرير، توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 72 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2026، ‏وإلى 65 دولاراً في عام 2027، في حال عدم حدوث تصعيد جديد، ما دفعه إلى خفض توقعاته للتضخم العالمي إلى 3 ‏بالمئة هذا العام، ثم إلى 2.4 بالمئة في عام 2027، و2.5 بالمئة في عام 2028.‏

استمرار التشدد النقدي الأمريكي

ورغم تراجع توقعات التضخم، رجّح التقرير استمرار التشدد في السياسة النقدية الأمريكية، متوقعاً أن يرفع مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة ‏سوق العمل.‏

تحديات الاقتصاد العالمي

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي يواجه عدداً من التحديات الرئيسية، أبرزها استقرار أسواق الطاقة في الشرق الأوسط، ‏واحتمال تشديد الأوضاع المالية عالمياً، إضافة إلى تطورات الاقتصاد الصيني وقدرته على الحفاظ على نمو الصادرات في ‏ظل ضعف الطلب المحلي.‏

آسيا تقود النمو وأوروبا الأكثر تأثراً

ولفت التقرير إلى أن الاقتصادات الآسيوية الناشئة ستبقى المحرك الرئيس للنمو العالمي، بدعم من قطاعات الذكاء ‏الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا، في حين تبقى أوروبا الأكثر تأثراً بتداعيات صدمة الطاقة، رغم تحسن ‏التوقعات مع انخفاض أسعار النفط والغاز.‏

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لنحو خُمس تجارة النفط المنقولة بحراً عالمياً، وتسبب التوتر المستمر منذ بداية الحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي باضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة والشحن البحري، ‏انعكست على الاقتصاد العالمي عموماً.‏