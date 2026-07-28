اتفاق فرنسي- إيطالي على تطوير مشروع حقل غاز كرونوس في قبرص

باريس-سانا

اتفقت شركتا “توتال إنرجيز” الفرنسية و”إيني” الإيطالية على تطوير حقل كرونوس للغاز في قبرص، وذلك بهدف تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال على أن يبدأ الإنتاج عام 2028.

ونقلت وكالة “رويترز” عن “باتريك بويانيه” الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز قوله في بيان اليوم الثلاثاء: “بالنظر لكونه أول مشروع للغاز في قبرص، سيدعم حقل كرونوس تطوير مركز إقليمي جديد للغاز في شرق البحر المتوسط، مع الاستفادة من البنية التحتية المتاحة في مصر” ، موضحاً أنّ “هذا المسار الجديد للغاز في البحر المتوسط سيسهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا من خلال تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي المسال”.

وبحسب بويانيه سيتم تسويق الإنتاج المتوقع أن يبلغ 2.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بالتساوي بين الشركتين.

وتبدي الدول الأوروبية اهتماماً متزايداً باستغلال الموارد المحلية بعد ابتعادها عن النفط والغاز الروسيين في أعقاب حرب أوكرانيا التي بدأت عام 2022، وتعرضها حالياً لاضطرابات في الواردات بسبب التوترات التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط.

وحقل كرونوس اكتشاف مهم للغاز الطبيعي، ويقع في البلوك رقم 6 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في البحر المتوسط، ويتولى تطويره مشروع مشترك بالمناصفة بين المشغلة إيني وتوتال إنرجيز، وتقدر احتياطيات الحقل بأكثر من ثلاثة تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

وتتضمن خطة المشروع نقل هذه الاحتياطيات عبر الأنابيب، ومعالجتها في منشآت شركة إيني القائمة في مصر تمهيداً لتصديرها إلى أوروبا مروراً بمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال.