انخفاض أسعار الذهب 650 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفضت أسعار الذهب في السوق السورية بمقدار 650 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنةً بالسعر الذي سجله صباحاً، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 18250 ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مساء اليوم الإثنين، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17600 ليرة مبيعاً، 17250 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 15100 ألف ليرة مبيعاً، 14750 ليرة شراءً.

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً إثر ارتفاع الدولار، لكنها لا تزال قريبة من مستويات قياسية مرتفعة نتيجة التوترات الجيوسياسية، فيما سجلت الأونصة مساء اليوم سعراً عند 5310 دولارات.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، من خلال جمعيات الصاغة التابعة لها، على ضبط السوق المحلية عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها ووضعها بشكلٍ واضح على واجهة المحل، بما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.