افتتاح مركز بريد شمال اللاذقية لتسهيل الخدمات على المواطنين

أهالي اللاذقية يؤكدون وحدة الشعب السوري ورفضهم دعوات الانفصال والتقسيم
المحامي العام بدمشق: جهود مكثفة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من الفتنة والاحتيال
وزير الثقافة محمد ياسين الصالح: معرض دمشق الدولي رسالة حضارية تقول إن شعبنا يعرف كيف يب
فعاليات وأنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال في جرمانا بمناسبة اليوم العالمي للطفل
افتتاح مدرسة دوير الشيخ سعد في طرطوس بعد تأهيلها بدعم من اليونيسيف
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى