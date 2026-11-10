محاضرة في جامعة حمص حول واقع قطاع النفط ‏والغاز وفرص تطويره

حمص-سانا

ركزت المحاضرة التي أقامتها جامعة حمص اليوم ‏الإثنين على واقع قطاع النفط والغاز في سوريا، ‏والحلول الهندسية والتقنيات الحديثة المستخدمة في ‏تطويره، وسبل تأهيل الكوادر الشابة، وذلك لربط ‏المعارف الأكاديمية بالتطبيقات العملية، بما يُسهم في ‏دعم القطاع خلال مرحلة إعادة الإعمار.‏

وأُقيمت المحاضرة التي نظمها اتحاد طلبة حمص في ‏المدرج الثالث بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ‏بالجامعة، تحت عنوان “من أعماق الأرض إلى آفاق ‏المستقبل”، حيث ناقش خلالها المجتمعون واقع قطاع ‏الطاقة والنفط والغاز، وأبرز التحديات التي تواجه ‏عمليات استكشاف النفط والغاز واستخراجهما، ‏والتقنيات الهندسية الحديثة المستخدمة في تطوير ‏الحقول ورفع كفاءة الإنتاج، والحلول الهندسية في ‏الصناعة النفطية، والأنظمة الميكانيكية والخدمات ‏التشغيلية، وهندسة خطوط الأنابيب والبنية التحتية ‏النفطية، إلى جانب متطلبات تأهيل الكوادر الوطنية ‏لمواكبة التطورات في هذا القطاع.‏

أهمية تأهيل الكوادر الشابة

واستعرض المدير التنفيذي لشركة نفطو سيرف في ‏إسطنبول المهندس عزمي ناصر حاويك في تصريحٍ ‏لمراسل سانا تجربته في تأسيس شركته الخاصة في ‏تركيا، إضافةً إلى فرص الشراكة مع الشركات العالمية ‏لدعم قطاع النفط والغاز في سوريا.‏

وأكد حاويك أن تطوير القطاع يتطلب توافر الخبرات ‏البشرية المتخصصة، والصيانة الدورية الجيدة، ‏والتدريب المستمر والهادف، واختيار الحلول التقنية ‏المناسبة لطبيعة كل مشروع، مشدداً على أهمية الجمع ‏بين التأهيل الأكاديمي، والتدريب العملي لإعداد ‏مهندسين قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة.‏

ولفت إلى أهمية إتاحة الفرص أمام الخريجين الجدد ‏والمهندسين الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في إعادة ‏بناء سوريا، داعياً رجال الأعمال السوريين في الخارج ‏إلى العودة والاستثمار في وطنهم، ووضع المصلحة ‏العامة والمساهمة في إعادة الإعمار إلى جانب ‏الاعتبارات الاقتصادية.‏

ربط طلاب الهندسة بالتطبيقات العملية

بدوره، نوه مدير قسم الفعاليات في كلية الهندسة ‏الكيميائية والبترولية منصور الحمادة بأهمية المحاضرة ‏التي استهدفت طلاب السنة الخامسة في هندستي ‏البترولية والكيميائية، بهدف تعريفهم بالواقع العملي ‏للقطاع النفطي والشركات المتخصصة فيه، وإتاحة ‏فرص الاطلاع على إمكانات التدريب والتأهيل المهني.‏

وأكد الحمادة، أهمية هذه اللقاءات في تعزيز المعرفة ‏الأكاديمية لدى الطلاب، وتسهيل انتقالهم إلى سوق ‏العمل، وتوسيع فهمهم للتطبيقات العملية في ‏اختصاصاتهم الهندسية.‏

تعزيز الأمل بتحسن قطاع الطاقة

ومن الطلاب المشاركين بالمحاضرة، أكد الطالب حسن ‏الصافي من السنة الخامسة في هندسة البترول بجامعة ‏حمص، أن المحاضرة أسهمت في ربط المعلومات ‏النظرية التي يتلقاها الطلاب في الجامعة بواقع العمل، ‏والاستفادة من خبرات المختصين وأصحاب الشركات، ‏مشيراً إلى أنها قدمت توجيهات مهمة وعززت الأمل ‏بإمكانية تحسن مستقبل القطاع وفرص العمل فيه.‏

وتأتي المحاضرة في إطار تعزيز التواصل بين جامعة ‏حمص والفعاليات الاقتصادية والخبرات المتخصصة، ‏بما يتيح للطلاب الاطلاع على تجارب مهنية واقعية، ‏ويدعم ربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل ‏واحتياجات قطاع النفط والغاز في سوريا.‏