محاضرة في جامعة حمص حول واقع قطاع النفط ‏والغاز وفرص تطويره

حمص-سانا
ركزت المحاضرة التي أقامتها جامعة حمص اليوم الإثنين على واقع قطاع النفط والغاز في سوريا، والحلول الهندسية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تطويره، وسبل تأهيل الكوادر الشابة، وذلك لربط المعارف الأكاديمية بالتطبيقات العملية، بما يُسهم في دعم القطاع خلال مرحلة إعادة الإعمار.
وأُقيمت المحاضرة التي نظمها اتحاد طلبة حمص في المدرج الثالث بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بالجامعة، تحت عنوان “من أعماق الأرض إلى آفاق المستقبل”، حيث ناقش خلالها المجتمعون واقع قطاع الطاقة والنفط والغاز، وأبرز التحديات التي تواجه عمليات استكشاف النفط والغاز واستخراجهما، والتقنيات الهندسية الحديثة المستخدمة في تطوير الحقول ورفع كفاءة الإنتاج، والحلول الهندسية في الصناعة النفطية، والأنظمة الميكانيكية والخدمات التشغيلية، وهندسة خطوط الأنابيب والبنية التحتية النفطية، إلى جانب متطلبات تأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة التطورات في هذا القطاع.
أهمية تأهيل الكوادر الشابة
واستعرض المدير التنفيذي لشركة نفطو سيرف في إسطنبول المهندس عزمي ناصر حاويك في تصريحٍ لمراسل سانا تجربته في تأسيس شركته الخاصة في تركيا، إضافةً إلى فرص الشراكة مع الشركات العالمية لدعم قطاع النفط والغاز في سوريا.
وأكد حاويك أن تطوير القطاع يتطلب توافر الخبرات البشرية المتخصصة، والصيانة الدورية الجيدة، والتدريب المستمر والهادف، واختيار الحلول التقنية المناسبة لطبيعة كل مشروع، مشدداً على أهمية الجمع بين التأهيل الأكاديمي، والتدريب العملي لإعداد مهندسين قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة.
ولفت إلى أهمية إتاحة الفرص أمام الخريجين الجدد والمهندسين الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في إعادة بناء سوريا، داعياً رجال الأعمال السوريين في الخارج إلى العودة والاستثمار في وطنهم، ووضع المصلحة العامة والمساهمة في إعادة الإعمار إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية.
ربط طلاب الهندسة بالتطبيقات العملية
بدوره، نوه مدير قسم الفعاليات في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية منصور الحمادة بأهمية المحاضرة التي استهدفت طلاب السنة الخامسة في هندستي البترولية والكيميائية، بهدف تعريفهم بالواقع العملي للقطاع النفطي والشركات المتخصصة فيه، وإتاحة فرص الاطلاع على إمكانات التدريب والتأهيل المهني.
وأكد الحمادة، أهمية هذه اللقاءات في تعزيز المعرفة الأكاديمية لدى الطلاب، وتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل، وتوسيع فهمهم للتطبيقات العملية في اختصاصاتهم الهندسية.
تعزيز الأمل بتحسن قطاع الطاقة
ومن الطلاب المشاركين بالمحاضرة، أكد الطالب حسن الصافي من السنة الخامسة في هندسة البترول بجامعة حمص، أن المحاضرة أسهمت في ربط المعلومات النظرية التي يتلقاها الطلاب في الجامعة بواقع العمل، والاستفادة من خبرات المختصين وأصحاب الشركات، مشيراً إلى أنها قدمت توجيهات مهمة وعززت الأمل بإمكانية تحسن مستقبل القطاع وفرص العمل فيه.
وتأتي المحاضرة في إطار تعزيز التواصل بين جامعة حمص والفعاليات الاقتصادية والخبرات المتخصصة، بما يتيح للطلاب الاطلاع على تجارب مهنية واقعية، ويدعم ربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل واحتياجات قطاع النفط والغاز في سوريا.