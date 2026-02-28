نهائي منافسات بطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز في نادي الفروسية المركزي بالديماس
الشعلة يفوز على الضمير بثلاثة أهداف نظيفة في مباريات دوري الدرجة الأولى لفئة الشباب
إغلاق محطة وقود في حماة بسبب التلاعب بعدادات التعبئة
فرق الهندسة في الجيش العربي السوري تواصل تأمين المواقع الأثرية في إدلب من الألغام
صلاة التراويح في مسجد العلامة محمد الحامد بمدينة حماة
انفجار صاعق قنبلة في بلدة تادف يذكر بخطورة مخلفات الحرب على أطفال ريف حلب الشرقي
جلسة تدريبية في حلب حول أخطاء التفكير وأثرها على الحياة
وزارة الداخلية تسلم قيادة الأمن الداخلي في درعا عدداً من الآليات بالهوية البصرية الجديدة
