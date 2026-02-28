صلاة التراويح في مسجد العلامة محمد الحامد بمدينة حماة

مديرية أوقاف حلب تبدأ حملة تحت عنوان “بيت الله منزلنا” استعداداً لاستقبال شهر رمضان
حملة الوفاء لإدلب تنطلق بهدف دعم المناطق المتضررة والنهوض بالبنية التحتية في المحافظة
جلسة حوارية في المركز الثقافي برأس العين للاستماع إلى شكاوى الأهالي ومشكلاتهم
مشروع “القرض الحسن” يموّل أسمدة 2000 مزارع في الغاب بريف حماة
صلاة التراويح في جامع الصحابي زيد بن حارثة بمحافظة إدلب
