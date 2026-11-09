صحة دير الزور تبحث مع المنظمات الشريكة تعزيز جهود مكافحة شلل الأطفال

دير الزور-سانا

بحثت مديرية صحة دير الزور، خلال اجتماع دوري عقدته اليوم الإثنين مع المنظمات الشريكة العاملة في القطاع الصحي، سبل تعزيز جهود مكافحة شلل الأطفال، عبر تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية اللقاح والعمل على الوصول إلى الأطفال المستهدفين.

وأوضح مدير الصحة في دير الزور الدكتور نصر الخلف، في تصريح لمراسل سانا، أن المجتمعين ناقشوا الاحتياجات وآليات تكامل الخدمات والاستجابة، بما يتوافق مع سياسة وزارة الصحة، ويضمن عدم تضارب الجهود أو تداخل الخدمات وضياعها.

اكتشاف حالتَي شلل أطفال في الميادين

لفت الخلف إلى أن الاجتماع تزامن مع إعلان وزارة الصحة اكتشاف حالتَي إصابة بشلل الأطفال في الميادين، مشيراً إلى أن النقاش ركز على ضرورة إيصال اللقاح إلى جميع المناطق المحتاجة، وتفعيل المناطق الصحية ومراكز التلقيح في منطقة الجزيرة، التي تعاني نقصاً كبيراً في الخدمات الصحية نتيجة الظروف التي شهدتها خلال الفترة الماضية وغياب التغطية الصحية عنها.

وبيّن الخلف أن مديرية الصحة نظمت، قبل نحو 15 يوماً، حملة استجابة عاجلة فور الاشتباه بأول حالة، دون انتظار صدور النتائج المخبرية، بهدف احتواء الحالة والحد من انتشار المرض، مؤكداً استمرار متابعة الاستجابة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، لضمان وصول الخدمات إلى جميع المحتاجين.

إحصاء الأطفال في قرى بريف الميادين

من جانبه، بيّن مسؤول برنامج لقاح الطفل في دائرة الرعاية بمديرية صحة دير الزور الدكتور عمار عبود، في تصريح مماثل، أن فرق المديرية أجرت، عقب ورود حالتَي اشتباه بشلل الأطفال في 17 تشرين الأول الماضي بإحدى قرى الريف الشرقي للميادين، إحصاءً لعدد الأطفال في القرية وخمس قرى محيطة بها، مشيراً إلى أن حملة الاستجابة شملت تلقيح بين 34 ألفاً و35 ألف طفل.

وأكد عبود أهمية تكثيف التوعية عبر وسائل الإعلام وفرق الصحة المجتمعية، موضحاً أن اللقاح متوافر وآمن ومجاني، وداعياً الأهالي إلى تلقيح أطفالهم من عمر يوم واحد حتى خمس سنوات، للوقاية من المرض والحد من انتشاره، لافتاً إلى توفر مراكز تلقيح ثابتة في هذه المناطق.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل إصابتين بفيروس شلل الأطفال في منطقة الميادين بريف دير الزور، واستعرضت الإجراءات المتخذة لمواجهتهما، بحضور ممثلين عن منظمتَي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).