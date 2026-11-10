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جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات “المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية”، الذي تنظمه كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية – قسم الصناعات النسيجية وتقاناتها في جامعة دمشق، تحت شعار “حين تلتقي الهندسة بالصناعة ينسج المستقبل”، على مدرج الجامعة.

0P5A0714 جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية

ويُنظم المؤتمر برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشراكة تقنية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والصناعيين والمستثمرين من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث التطورات في تقنيات النسيج والمواد المتقدمة والابتكار الصناعي، واستشراف آفاق مستقبل الصناعات النسيجية.

ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين محاضرات وجلسات حوارية وعلمية تخصصية، تتناول واقع الصناعات النسيجية السورية وتطويرها، والسياسات الصناعية وسلاسل القيمة والتسويق الدولي، والتحول الرقمي وأتمتة العمليات الإنتاجية، والاستدامة وتقنيات الإنتاج النظيف، والمواد والألبسة النسيجية الذكية والطبية وتقانات النانو، والمسار من مشاريع التخرج إلى ريادة الأعمال وصناعة الفرص، ووضع توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

إعادة إحياء الصناعات النسيجية

الدكتور غيث ورقوزق جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية

معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي غيث ورقوزق أشار في كلمة خلال المؤتمر إلى أن قطاع النسيج يقف أمام مرحلة مفصلية تتطلب منا الحفاظ على تراث هذا القطاع وقصص النجاح فيه، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي لردم الفجوة بين التقنيات التقليدية والحديثة، وصولاً إلى عالم الأنسجة النسيجية النانوية وتطبيقاتها الثورية.

وفي هذا السياق، أوضح ورقوزق أن تقنية النانو تفتح أمامنا قصص نجاح مستقبلية غير مسبوقة وتوصلنا بما يسمى الأنسجة الذكية الطبية وأقمشة المعالجة الذاتية والأنسجة الواقية والمقاومة للظروف القاسية، وصولاً إلى ما يسمى التطبيقات البيئية والهندسة المتقدمة.

إقامة شراكات فاعلة

محمد ياسين حورية جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية

بدوره، معاون وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد ياسين حورية، أشار إلى أن إعادة إحياء الصناعات النسيجية تشكل إحدى أولويات الحكومة بعد التحرير، مبيناً أن تطوير هذه الصناعة يتطلب رؤية متكاملة تبدأ من زراعة القطن وصولاً إلى المنتجات النهائية، وتعزيز قدرة المنشآت على تلبية متطلبات الأسواق.

ولفت حورية إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات فاعلة مع الجامعات والمعاهد التقنية ومراكز البحث والتدريب، لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية وتوفير الكفاءات اللازمة لتطوير الإنتاج.

مشروع حياكة الأمل

3X3A6491 جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية

من جهته، أشار المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية (ILO) في سوريا محمد أنس سبع إلى أن المنظمة تنفذ مشروع حياكة الأمل، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبدعم من الحكومة الإيطالية، وتعمل فيه مع الجهات الحكومية ولا سيما وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والشؤون الاجتماعية والعمل، وغرف الصناعة، والاتحاد العام لنقابات العمال، لدعم تعافي قطاع النسيج والألبسة في سوريا، عبر ترجمة هذا التعافي إلى مصانع أكثر قدرة على المنافسة، وأماكن عمل أكثر أماناً، وفرص أوسع للنساء والشباب.

تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية

كما أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أن الغرفة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية، ونقل احتياجات الصناعيين إلى المؤسسات العلمية، كاشفاً عن العمل على إطلاق موقع إلكتروني جديد يوفر فرص العمل والتدريب والتأهيل، ويتيح لأصحاب المنشآت الإعلان عن احتياجاتهم من المهندسين والفنيين والخريجين وطالبي العمل، بما يسهم في مواءمة الكفاءات المتاحة مع احتياجات القطاع الصناعي.

توجيه الأبحاث لخدمة الصناعة

من جانبه، رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر نوّه بدور كلية (الهمك) الريادي في حركة البحث العلمي حيث تنتج عشرات رسائل التخرج والدراسات العليا، وأكثر من 30 بحثاً علمياً عالمياً سنوياً، معرباً عن حرص الجامعة على توجيه واستثمار هذه الطاقات والأبحاث لخدمة الصناعة الوطنية وتطويرها، بما يضمن استدامة موارد البلاد.

وأكد عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق مهلب الداود أن نهضة الصناعات النسيجية لا تتحقق إلا بالتقاء العلم بالصناعة والبحث بالتطبيق، والمختبر بالمصنع، والجامعة بسوق العمل، لافتاً إلى دور الجامعة في ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وفي تأهيل الطلاب والباحثين ليكونوا قادرين على الإسهام في تطوير هذا القطاع الحيوي.

الدكتور عبد الكبير الكتاني جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية

من جانبه رئيس قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها في كلية (الهمك) عبد الكبير الكتاني، أشار إلى أن هذه الصناعة تعرضت لعوائق وتحديات كبيرة بسبب الظروف التي مرت بها سوريا خلال عهد النظام البائد، مبيناً أن الكلية باعتبارها مؤسسة أكاديمية علمية وتعليمية متخصصة في هذا المجال، من واجبها المساهمة في إعادة هذه الصناعة إلى وضعها الطبيعي لتشكل رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.

يذكر أن صناعة النسيج في سوريا شهدت خلال عهد النظام البائد، مساراً طويلاً من التراجع والانحدار، وتحول هذا القطاع الاستراتيجي الذي كان يُعتبر عموداً فقرياً للاقتصاد السوري من مصدر للقوة إلى قطاع متعثر ومدمّر، نتيجة الحرب والعمليات العسكرية للنظام البائد، التي ضربت البنية التحتية للصناعة النسيجية، وخاصة المدن الصناعية في حلب ودمشق.

0P5A0587 جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
0P5A0622 جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
0P5A0641 جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
3X3A6413 جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
3X3A6433 جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
3X3A6591 جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
محمد أيمن المولوي جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
0P5A0670 جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
3X3A6604 جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
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