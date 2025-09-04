ذكريات زوار معرض دمشق الدولي تتجسد في قطار الخط الحديدي الحجازي

وحدة تعبئة مياه عين الفيجة تستأنف عملها بعد زوال النظام البائد
وفد تركي يزور المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصناعيين السوريين
نحو اقتصاد قوي وصاعد كانت ورشة مبادئ الاقتصاد ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري
شركات مصرية متنوعة تسجل حضورها في معرض دمشق الدولي 2025
في لحظة تاريخية وزير الخارجية يرفع علم الجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى