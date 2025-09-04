ذكريات زوار معرض دمشق الدولي تتجسد في قطار الخط الحديدي الحجازي
أعضاء اللجنة الفرعية للانتخابات في دير الزور يؤدون اليمين القانونية
انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي
افتتاح مكتب بريد في مدينة الدانا بإدلب لتسهيل حصول الأهالي على الخدمات اللازمة لهم
التنمية الإدارية و Action For Humanity توقعان اتفاقية لتأهيل وتجهيز مركز تدريب بحلب
بصمة وفاء في مورك بريف حماة.. مغترب يتبرع لترميم مسجد ومدرسة وإعادة الحياة إلى البلدة
هيئة العدالة الانتقالية تبدأ أعمالها بعقد اجتماعها الأول في دمشق
اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب بدمشق وريفها ودرعا والقنيطرة يؤدون اليمين القانونية
