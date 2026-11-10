تحت قبة مجلس الشعب.. مناقشة عدد من مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية
صحة دير الزور تبحث مع المنظمات الشريكة تعزيز جهود مكافحة شلل الأطفال
مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي
تفعيل خدمة التبليغ القضائي الإلكتروني في طرطوس لتسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء
افتتاح فرن المليحة الغربية بريف درعا بعد إعادة تأهيله
الرئيس الشرع يستقبل وفداً أردنياً برئاسة الصفدي ويبحث معه تعزيز التعاون
الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون
افتتاح مشروع جراحة قلب الأطفال في مشفى حلب لأمراض القلب
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