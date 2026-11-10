الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: تحت قبة مجلس الشعب.. مناقشة عدد من مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

تحت قبة مجلس الشعب.. مناقشة عدد من مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية

وزارتا الطوارئ والزراعة تطلقان ‏مشروع إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة
بريد حمص يخصص دواماً إضافياً يوم السبت لصرف رواتب المتقاعدين
تأهيل محطة مياه الزغير لتحسين واقع مياه الشرب في ريف دير الزور
من أبرز مشاريع التطوير الحضري في حلب.. توقيع عقود لتطوير المحلق الغربي
افتتاح مدرسة القصير الشرعية للبنين بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى