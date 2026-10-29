غرفة سياحة اللاذقية تطلق شهادة سياحية وهوية رسمية لأصحاب المنشآت

اللاذقية-سانا‏

أطلقت غرفة سياحة اللاذقية، اليوم الخميس، الشهادة السياحية والهوية الرسمية ‏لأصحاب المنشآت السياحية المستوفين شروط العضوية لعام 2026، في خطوة ‏تهدف إلى تأكيد مكانتهم المهنية وصفاتهم الرسمية، وتعزيز حضورهم أمام الجهات ‏الرسمية والمؤسسات والشركات المحلية والدولية.‏

وأوضح رئيس غرفة سياحة اللاذقية سامر المصري لـ سانا خلال تسليم الشهادت في ‏مقر الغرفة، أن الغرفة تعد من أوائل غرف السياحة في سوريا التي تطلق الشهادة ‏السياحية وفق ‏معايير جديدة، تحت إشراف اتحاد غرف السياحة السورية.‏

نموذج وهوية بصرية جديدان

وأشار إلى أن الشهادات صدرت بنموذج وهوية بصرية مختلفين عن السابق، ‌‏وتتضمن عناصر تعريفية تقنية عبر رمز الاستجابة السريعة (‏QR‏)، وبيانات خاصة ‌‏بالشهادة والعضوية، بما يسهّل التحقق من صحتها، ويسهم في إبراز الشخصيات ‌‏السياحية وأعمالها واختصاصاتها وتصنيفاتها في القطاع السياحي، ويسهّل تعاملها مع ‌‏مختلف الجهات، مؤكداً ضرورة وضع الشهادة في مكان بارز داخل المنشآت وأماكن ‌‏العمل السياحي.‏

وبيّن المصري أن الشهادة تشكل هوية للشخصيات السياحية، وتمنح حاملها مكانة ‌‏مجتمعية داخل سوريا وخارجها، وتسهم في إبراز القطاع السياحي وتعزيز التعاون مع ‌‏الجهات العربية والدولية، كما تتيح للجهات الرقابية والحكومية التعرف على المنشآت‏ ‏والتأكد من استيفائها متطلبات التراخيص السنوية، لافتاً إلى أن كل شهادة ‏تحمل عام ‏الإصدار، بما يدل على استيفاء المنشأة الإجراءات القانونية المطلوبة.‏

دعم القطاع وتنظيم العمل السياحي

وأضاف المصري أن دور الغرفة يتمثل اليوم في تعزيز القطاع السياحي ودعمه ‌‏وحمايته وتنميته، ووضع التصورات والخطط اللازمة لذلك، وتنظيم العمل فيه قانونياً ‌‏بالشراكة مع وزارة السياحة، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى إلى تفعيل دورها في هذا ‌‏المجال.‏

ولفت إلى أن الواقع السياحي في المحافظة يمر بمرحلة تأطير، وأن الغرفة ‌‏تتجه نحو تعزيز العلاقات الدولية من خلال اتفاقات تعقدها لجان العمل السياحي ‌‏التابعة لاتحاد غرف السياحة السورية، مؤكداً أهمية خطوات الإعلان والتنمية والتأهيل ‌‏والتدريب والاستثمار والتشغيل وتنظيم العمل السياحي عموماً.‏

تعزيز العلاقات الدولية وفتح أسواق جديدة

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على وضع سياسات تهدف إلى فتح أسواق جديدة وتنظيم ‌‏العمل السياحي، وإبراز الهوية البصرية للفريق السياحي، ومعالجة احتياجات المنشآت ‌‏السياحية والقطاع الاستثماري، إضافة إلى المشاركة في لجان حل النزاعات بين ‌‏المنشآت السياحية والأفراد ضمن إطار العلاقات التجارية.‏

وحول واقع السياحة في المحافظة، أوضح المصري أن العمل يتجه نحو تحقيق موسم ‌‏سياحي مستدام في اللاذقية، بما يضمن استمرار النشاط السياحي صيفاً وشتاءً، ويسهم ‌‏في رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي وتعزيز قدرات الغرفة.‏

الشهادة تحفظ حقوق أصحاب المنشآت

من جهته، نوّه هاشم معلا، عضو غرفة سياحة اللاذقية وصاحب منشآت “الداون ‌‏تاون” في جبلة واللاذقية وصلنفة، في تصريح مماثل، بأهمية الشهادة بوصفها بطاقة ‌‏تعريفية وهوية بصرية لكل منشأة، تسهم في حماية صاحبها وحفظ حقوقه، لافتاً إلى ‌‏أن البطاقة الصادرة عن إدارة الغرفة أصبحت بمثابة سجل سياحي يتيح لصاحب ‌‏المنشأة الاستفادة من مجموعة من الامتيازات التي تساعده على التنقل والسفر داخل ‌‏سوريا وخارجها.‏

ويأتي إطلاق الشهادة والهوية الرسمية في إطار تنظيم العمل السياحي وتعزيز الصفة ‌‏المهنية لأصحاب المنشآت الأعضاء في غرفة سياحة اللاذقية، بما يدعم الاعتراف ‌‏بهم ويسهّل تعاملاتهم مع الجهات المختلفة.‏