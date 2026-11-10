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أزمة في مياه الشرب وغياب للمدارس والخدمات الأساسية تعرقل استقرار أهالي جبل العمور

أزمة في مياه الشرب وغياب للمدارس والخدمات الأساسية تعرقل استقرار أهالي منطقة جبل العمور في بادية حمص بريف حمص الشرقي.

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