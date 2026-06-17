اللاذقية تطلق دورات الري وتؤهل محطاتها المائية لضمان وفرة الموسم ‏الزراعي ‏

اللاذقية-سانا
بدأت مديرية الموارد المائية في اللاذقية تنفيذ دورات الري للموسم الزراعي الحالي بالمناطق الريفية، وفق قرار لجنة الري الرئيسية في المحافظة بهدف دعم الإنتاج الزراعي وتوفير متطلباته، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.
وخلال جولة ميدانية اليوم الأربعاء، شملت محطة الضخ “بي إس 1” في بلدية الشلفاطية، شارك فيها عضو المكتب التنفيذي لقطاعي الطاقة والزراعة عدنان أمهان، أوضح مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس محمود قدار في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية أطلقت دورات الري لتغطية مساحة تقدّر بـ 43 ألف هكتار من الأراضي المروية في المحافظة.
وأشار قدار إلى أن محطة الشلفاطية، التي تروي حوالي 6 آلاف هكتار، تمت إعادة تأهيلها بشكل كامل شمل التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والفنية، إضافة إلى الأعمال المدنية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، مؤكداً أن المحطة تعمل حالياً بمجموعتي ضخ من أصل أربع، على أن تدخل المجموعة الثالثة الخدمة خلال الموسم الحالي أيضاً.
وبيّن أن انطلاق الري يتم بشكل تدريجي، حيث كانت البداية مطلع حزيران الجاري في منطقة جبلة، ليصل اليوم إلى ريف اللاذقية بدءاً من سد مشقيتا، على أن تشمل الأيام القادمة مناطق سد بلوران والسدود السطحية الأخرى، ويبدأ الري من سد طرجانو مطلع الشهر القادم، وفق جدول الدورات المعتمد، ومتابعة الروابط الفلاحية بإشراف اتحاد الفلاحين.
وأكد قدار وجود وفرة مائية هذا الموسم، داعياً المزارعين إلى ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه، والحفاظ على المنشآت المائية لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد.
من جانبه، أكد مدير الزراعة في اللاذقية المهندس عبد الفتاح السمر في تصريح مماثل خلال الجولة، أن المحافظة تعتمد على زراعة محصول الحمضيات الذي يتطلب رياً مستمراً، وعانت في العامين الماضيين من موسم جفاف، لكن الأمطار الغزيرة هذا العام أدت إلى امتلاء السدود، ما يبشر بموسم زراعي مثمر، مع توقعات بإنتاج وفير وجودة عالية.
وشهدت محافظة اللاذقية هذا العام موسماً مطرياً غزيراً، أسفر عن ارتفاع كبير في مناسيب المياه بالسدود، و امتلاء عدد من السدود الرئيسية، على رأسها سد مشقيتا بطاقة تخزينية تبلغ نحو 215 مليون متر مكعب، متجاوزاً سعته التخزينية القصوى البالغة 210 ملايين متر مكعب.