اللاذقية تطلق دورات الري وتؤهل محطاتها المائية لضمان وفرة الموسم ‏الزراعي ‏

اللاذقية-سانا

بدأت مديرية الموارد المائية في اللاذقية تنفيذ دورات الري للموسم الزراعي ‏الحالي بالمناطق الريفية، وفق قرار لجنة الري الرئيسية في المحافظة ‏بهدف دعم الإنتاج الزراعي وتوفير متطلباته، وتعزيز الإدارة المستدامة ‏للموارد المائية.‏

وخلال جولة ميدانية اليوم الأربعاء، شملت محطة الضخ “بي إس 1” في بلدية ‏الشلفاطية، شارك فيها عضو المكتب التنفيذي لقطاعي الطاقة والزراعة ‏عدنان أمهان، أوضح مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس محمود قدار‏ ‏في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية أطلقت دورات الري لتغطية مساحة ‏تقدّر بـ 43 ألف هكتار من الأراضي المروية في المحافظة.‏

وأشار قدار إلى أن محطة الشلفاطية، التي تروي حوالي 6 آلاف هكتار، تمت ‏إعادة تأهيلها بشكل كامل شمل التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والفنية، ‏إضافة إلى الأعمال المدنية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم ‏المتحدة “الفاو”، مؤكداً أن المحطة تعمل حالياً بمجموعتي ضخ من أصل ‏أربع، على أن تدخل المجموعة الثالثة الخدمة خلال الموسم الحالي أيضاً.‏

وبيّن أن انطلاق الري يتم بشكل تدريجي، حيث كانت البداية مطلع حزيران ‏الجاري في منطقة جبلة، ليصل اليوم إلى ريف اللاذقية بدءاً من سد مشقيتا، ‏على أن تشمل الأيام القادمة مناطق سد بلوران والسدود السطحية الأخرى، ‏ويبدأ الري من سد طرجانو مطلع الشهر القادم، وفق جدول ‏الدورات المعتمد، ومتابعة الروابط الفلاحية بإشراف اتحاد الفلاحين.‏

وأكد قدار وجود وفرة مائية هذا الموسم، داعياً المزارعين إلى ترشيد ‏الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه، والحفاظ على المنشآت المائية لضمان ‏إدارة أكثر كفاءة للموارد.‏

من جانبه، أكد مدير الزراعة في اللاذقية المهندس عبد الفتاح السمر في ‏تصريح مماثل خلال الجولة، أن المحافظة تعتمد على زراعة محصول ‏الحمضيات الذي يتطلب رياً مستمراً، وعانت في العامين الماضيين من ‏موسم جفاف، لكن الأمطار الغزيرة هذا العام أدت إلى امتلاء السدود، ما ‏يبشر بموسم زراعي مثمر، مع توقعات بإنتاج وفير وجودة عالية.‏

وشهدت محافظة اللاذقية هذا العام موسماً مطرياً غزيراً، أسفر عن ارتفاع ‏كبير في مناسيب المياه بالسدود، و امتلاء عدد من السدود الرئيسية، على ‏رأسها سد مشقيتا بطاقة تخزينية تبلغ نحو 215 مليون متر مكعب، متجاوزاً ‏سعته التخزينية القصوى البالغة 210 ملايين متر مكعب.‏