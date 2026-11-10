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Reading: تأهيل المدارس خطوة أولى لتحقيق مستقبل الأطفال العائدين بريف حماة
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تأهيل المدارس خطوة أولى لتحقيق مستقبل الأطفال العائدين بريف حماة

مشاهد ليلية لطريق المولات الواصل بين مدينتي سرمدا والدانا في ريف إدلب الشمالي
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